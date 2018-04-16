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Николь Кидман и Кит Урбан вышли в свет вместе после слухов о разводе
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Николь Кидман и Кит Урбан вышли в свет вместе после слухов о разводе 

Журнал ОК! 1 час назад
В прошлом месяце Интернет взорвала новость о том, что Николь Кидман и Кит Урбан оказались на грани развода. Инсайдеры поговаривали, что в отношениях у супругов начались проблемы, и они обратились к семейному психологу. Вопреки разговорам о расставании Николь и Кит вместе посетили премию ACM Awards.
Для публичного выхода Николь выбрала золотое платье в пол с открытой спиной, которое подчеркнуло ее безупречную фигуру. Волосы актриса убрала в небрежный пучок, а в макияже сделала акцент на глаза. Николь охотно позировала на фоне пресс-волла в обнимку со своим мужем.
Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит Урбан — одна из самых крепких пар шоу-бизнеса. Они поженились в 2006 году и по сей день не устают напоминать миру о своей любви: они сопровождают друг друга на всех важных мероприятиях и неизменно открыто демонстрируют чувства. У них две дочери — 9-летняя Сандэй Роуз и 6-летняя Фэйт Маргарет.
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Женский форум
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