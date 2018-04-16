Николь Кидман и Кит Урбан вышли в свет вместе после слухов о разводе

В прошлом месяце Интернет взорвала новость о том, что Николь Кидман Кит Урбан оказались на грани развода. Инсайдеры поговаривали, что в отношениях у супругов начались проблемы, и они обратились к семейному психологу. Вопреки разговорам о расставании Николь и Кит вместе посетили премию ACM Awards.

Для публичного выхода Николь выбрала золотое платье в пол с открытой спиной, которое подчеркнуло ее безупречную фигуру. Волосы актриса убрала в небрежный пучок, а в макияже сделала акцент на глаза. Николь охотно позировала на фоне пресс-волла в обнимку со своим мужем.

Николь Кидман и Кит Урбан