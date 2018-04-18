«Помирились?»: Николь Кидман на фоне слухов о разводе вышла в свет с мужем

По всей вероятности, слухи о проблемах в семье знаменитой голливудской актрисы Николь Кидман и ее мужа-музыканта Кита Урбана явно преувеличены. В СМИ ранее обсуждали, что знаменитости находятся на грани развода, но на днях они вместе появились на премию ACM Awards и выглядели очень счастливыми.

Поклонники Николь Кидман ликуют — их любимица после 12 лет брака с исполнителем Китом Урбаном продолжает демонстрировать идиллию в отношениях. Еще недавно все обговаривали ее развод с избранником, который якобы должен был состояться вскоре. Но 50-летние супруги развеяли слухи, появившись за руки на премии ACM Awards, которой награждают представителей кантри-музыки.

По данным инсайдеров, у пары много проблем, которые они даже пытаются решить при помощи посторонних — они обратились к семейному психологу. Как бы то ни было, Николь не выглядит опечаленной. Она постоянно обнималась и целовалась с мужем, позируя перед фотографами. Напомним, Кидман воспитывает с супругом двоих общих дочерей, а также приемных сына и дочку, которых усыновила в браке с Томом Крузом . Для выхода в свет с избранником она выбрала золотистое платье в пол с открытой спиной, которое подчеркнуло безупречную фигуру красавицы. У нее была незамысловатая прическа-пучок, а в макияже акцент был сделан на глаза.

Не все поклонники творчества Николь верят в искренность ее чувств с Китом, но большая часть из них всячески поддерживает свою любимицу: «Класс, такие красивые! Так держать!» «Молодцы, что на фоне слухов о разводе такую любовь показали!» «И пусть злопыхатели подавятся своей желчью, а у вас пусть все будет хорошо!» «Не могу поверить! Ведь только разводиться собирались…» «Ура, хорошо, что все обошлось, я думала, что Кидман опять расстанется с очередным мужем». «Помирились? Поздравляем!» Николь Кидман остается одной из самых востребованных актрис Голливуда. Очередная ее работа была с восторгом принята фанатами, ведь для новой роли звезда перевоплотилась так, что ее сложно узнать.

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