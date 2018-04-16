Джоли упала в обморок и врачи говорят, что будет только хуже

С каждым днем актрисе становится все хуже, а все из-за отсутствия аппетита и вечной бессонницы.

Самая красивая женщина Голливуда, 42-летняя Анджелина Джоли в последнее время выглядит совсем болезненной. Все уверены в том, что у нее анорексия, которая сопровождается бессонницей, потерей интереса к еде, а это все негативно сказывается на ее нервной системе. Иностранные издания сообщают, что в марте звезду госпитализировали из ее собственного дома в клинику, после того, как она упала в обморок. Многие уверены, что все это произошло из-за расставания с Бредом Питтом и смертью матери актрисы.

Знаменитость прошла обследование, и врачи говорят, что она очень истощенна, если она не будет лечиться, то это все может привести к страшным проблемам со здоровья. Друзья Джоли очень переживают за ее состояние и советуют пройти курс лечения в клинике. Не смотря на то, что с Бредом Питтом она в разводе, он все равно переживает за здоровье актрисы и тоже настаивает на полноценном лечении, ведь она воспитывает их 6-ых детей.

Анджелина Джоли, февраль 2018

Однако сама Джоли уверена, что сможет справиться со всеми своими проблемами в одиночку, и ложиться в клинику ей совсем не обязательно. Напомним, что за последнее время вес Анджелины только снижается, а некоторые СМИ заявляли, что ее вес достигал 40 килограмм.

Надеемся, что в ближайшее время актриса одумается и все-таки согласиться на лечение.

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