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«Женись на мне»: инициативные девушки сделают предложение своим возлюбленным
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«Женись на мне»: инициативные девушки сделают предложение своим возлюбленным 

Sostav.ru 38 минут назад
Фото: Sostav.ru
Телеканал «Ю» уверен, каждая девушка мечтает услышать две заветные фразы: «Я тебя люблю» и «Выходи за меня». Но что делать, если первая уже давно прозвучала, а произносить вторую любимый совсем не спешит? Жить вместе, но не жениться — такой сегодняшний мужской тренд.
В новом реалити-шоу женщины бросают вызов обществу и вопреки стереотипам сами делают предложение своим любимым.
Шоу «Женись на мне» является адаптированной версией израильского проекта Marry me now.
У каждой невесты будет всего 3 дня, чтобы организовать свадьбу и, надев подвенечное платье, попросить руки и сердца у своего жениха.
Телеканал «Ю» также запустил петицию «О введении в России дня, когда мужчина один раз в 4 года, 29 февраля, не может отказать женщине в ее желании официально оформить их отношения».
Такой опыт уже использовался одинокими девушками в Ирландии и стал известен во всем мире как «Привилегия женщин». Позже эту традицию повторили в Шотландии, где в 1288 году вышел закон, наказывающий мужчин за отказ. Схожие попытки женского пола устроить свою жизнь были введены позже и в других европейских странах, где, несмотря на отсутствие юридического статуса, отказ от женитьбы для мужчины также был чреват материальными потерями.
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