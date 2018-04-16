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Видео: сын растрогал отца до слез необычным подарком
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Видео: сын растрогал отца до слез необычным подарком 

Ридус 3 часа назад
В Сети появилось трогательное видео, когда молодой человек из Флориды попросил своего отца стать шафером на его предстоящей свадьбе, пишет британский таблоид Daily Mail.
Приехав в гости к отцу в Дейтон, штат Огайо, сын сказал, что хочет удивить его необычным подарком.
Молодой человек вручил отцу фотоальбом, в котором были их совместные снимки, сделанные на протяжении многих лет.
Пожилой человек вместе с женой переходил от одной фотографии к другой, вспоминая и комментируя, когда был сделан тот или иной снимок.
В конце альбома переполненный воспоминаниями мужчина обнаружил сюрприз — фотографию смокинга с вопросом: «Папа, ты станешь моим шафером?»
После чего отец с матерью заплакали. «Да», — сказал пожилой мужчина, и они с сыном обнялись.
Жених объяснил, что это был его день рождения, и он подумал, что это идеальное время, чтобы спросить своего отца.
Молодой человек также рассказал, что снял это видео, чтобы поделиться им со своей сестрой, также живущей в Огайо. Когда же он поместил его в Сети, реакция, по его словам, оказалась потрясающей.
Ранее "Ридус" писал, как взрослый сын подарил родителям на Рождество конверт, в котором лежала справка о погашении ипотечного кредита.
Другой молодой человек подарил на 8 марта маме «Мерседес» Е-класса. Размещенный в соцсети видеоролик с подарком побил рекорд российского Instagram.
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