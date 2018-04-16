Видео: сын растрогал отца до слез необычным подарком

В Сети появилось трогательное видео, когда молодой человек из Флориды попросил своего отца стать шафером на его предстоящей свадьбе, пишет британский таблоид Daily Mail.

Приехав в гости к отцу в Дейтон, штат Огайо, сын сказал, что хочет удивить его необычным подарком.

Молодой человек вручил отцу фотоальбом, в котором были их совместные снимки, сделанные на протяжении многих лет.

Пожилой человек вместе с женой переходил от одной фотографии к другой, вспоминая и комментируя, когда был сделан тот или иной снимок.

В конце альбома переполненный воспоминаниями мужчина обнаружил сюрприз — фотографию смокинга с вопросом: «Папа, ты станешь моим шафером?»

После чего отец с матерью заплакали. «Да», — сказал пожилой мужчина, и они с сыном обнялись.

Жених объяснил, что это был его день рождения, и он подумал, что это идеальное время, чтобы спросить своего отца.

Молодой человек также рассказал, что снял это видео, чтобы поделиться им со своей сестрой, также живущей в Огайо. Когда же он поместил его в Сети, реакция, по его словам, оказалась потрясающей.

Ранее "Ридус" писал, как взрослый сын подарил родителям на Рождество конверт, в котором лежала справка о погашении ипотечного кредита.

Другой молодой человек подарил на 8 марта маме «Мерседес» Е-класса. Размещенный в соцсети видеоролик с подарком побил рекорд российского Instagram.