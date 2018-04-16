Близкий друг прокомментировал госпитализацию Анджелины Джоли

Накануне в СМИ появилась новость об экстренной госпитализации звезды Голливуда Анджелины Джоли . В сообщениях говорилось, что она потеряла сознание, будучи у себя дома в Лос-Анджелесе. По данным NW, артистка попала в больницу в прошлом месяце.

По утверждениям инсайдеров издания, медики посоветовали ей правильно питаться и поменьше нервничать. Однако позднее друг Анджелины заявил порталу Gossip Cop, что это неправда, аргументируя тем, что в ином случае материал о госпитализации Джоли был бы на первых полосах всех газет и журналов.