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Близкий друг прокомментировал госпитализацию Анджелины Джоли
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Близкий друг прокомментировал госпитализацию Анджелины Джоли 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Накануне в СМИ появилась новость об экстренной госпитализации звезды Голливуда Анджелины Джоли. В сообщениях говорилось, что она потеряла сознание, будучи у себя дома в Лос-Анджелесе. По данным NW, артистка попала в больницу в прошлом месяце.
По утверждениям инсайдеров издания, медики посоветовали ей правильно питаться и поменьше нервничать. Однако позднее друг Анджелины заявил порталу Gossip Cop, что это неправда, аргументируя тем, что в ином случае материал о госпитализации Джоли был бы на первых полосах всех газет и журналов.
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