7 реальных историй про первый секс

Банальные и не очень истории о первом сексуальном опыте.

На выпускном

Да, вот так банально… все было бы, если бы он не был моим учителем. Я почти год была влюблена в этого красавчика-аспиранта, который преподавал нам географию. А он, казалось, только и знал, что крутил свой глобус и был ко мне абсолютно равнодушен. Но это только казалось. За пару месяцев до выпускного стало ясно, что лед между нами тронулся, но он, конечно, побаивался связываться с несовершеннолетней. Наши свидания были тайными и невинными, с цветами и мороженым. Но накануне выпускного я намекнула ему, что вовсе не против пойти дальше. Мы и пошли… в туалете ресторана, где гуляла вся школа. Да, место не самое романтичное, зато со мной был человек, от которого я сходила с ума. В общем, я ни о чем не жалею. Может быть, только о том, что отказала ему, когда двумя годами позже он сделал мне предложение. Нана, 29 С лучшим другом

Если честно, я никогда не воспринимала Вову как мужчину. Мы выросли вместе, доверяли друг другу все секреты. Таких обычно называют «подружка». Нам было по 14 лет, когда однажды я рассказала ему о своей несчастной любви к одному мальчику из класса. Вова решил меня утешить и… кажется, мы слишком увлеклись. Получилось очень глупо и довольно стыдно. Парой мы так и не стали, а дружбе быстро пришел конец. Больше с мужчинами я не дружу. Валя, 25 На сеновале

Он был самым крутым пацаном на всю деревню, в которой я проводила летние каникулы. А я столичной штучкой, да еще и отличницей. Казалось бы, между нами не могло быть ничего общего. Но любовь и логика точно несовместимы. Никогда бы не подумала, что этот парень, который в свои 16 пил водку из горла и матерился как сапожник, может оказаться нежным и чутким любовником. Куда более опытный, чем я, он сделал все так, что мне не только больно не было, я еще и свой первый оргазм получила! Сейчас я думаю, что свечи на сеновале были ужасной и очень опасной идеей, но тогда это казалось чем-то нереальным. Лето закончилось, я вернулась в город… Прошло 18 лет, но ту ночь в пыльном сарае вспоминаю до сих пор. И ни о чем не жалею. Катя, 31 В первую брачную ночь

Да, так бывает. Мой муж — мой первый мужчина. Нет, я не горжусь этим и не призывают всех делать так, как я, но о своем выборе не жалею. До свадьбы мы встречались 3 года, но секса у нас не было. Подруги, конечно, надо мной посмеивались, но мне хотелось, чтобы все было по правилам. Может быть, у меня пунктик, но я считаю, что белое платье идет только девственницам. Амина, 25 С начальником

Мой первый секс получился очень осознанным. Мне было 19 лет, когда я без памяти влюбилась в своего начальника с первой в жизни работы. Он, разумеется, был старше и женат (классика жанра). Через год он развелся, мы начали встречаться. Если честно, я думала, что так бывает только в кино, но оказалось, что нет. Он и стал моим первым мужчиной. Я очень рада, что так сложилось: у меня был первый секс по любви — большой и взаимной. И это главное. Надя, 30 На спор

Свою девственность я в 16 лет проиграла в карты. Дурацкая, честно говоря, история, но я не придаю ей большого значения. И вообще не вижу никакого смысла во всей этой шумихе вокруг «первого раза». Это всего-то какая-то пленка, а столько разговоров! Инна, 22 Дважды

Да, я из тех девушек, которые «зашивались». Девственности я лишилась в день 18-летия со своим тогдашним парнем. Ничего особенного не было: обычный первый секс — чуть неловкий, чуть волнительный. Потом в моей жизни появился восточный мужчина, которому очень важно было жениться на девственнице. Так я решилась на гименопластику. Стоит сказать, что мой второй первый раз был потрясающим! Так что, игра стоила свеч.