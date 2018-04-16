Анджелина Джоли была экстренно госпитализирована 

@angelinajolieofficialАнджелина Джоли была экстренно госпитализированаПоклонники Анджелины Джоли (42) всерьез обеспокоены ее здоровьем. По сообщениям австралийского таблоида NW, недавно актриса была госпитализирована. Ее обнаружили дома, лежащую без сознания. Горничная вызвала бригаду врачей, которые доставили голливудскую диву в ближайший госпиталь. Джоли уже прошла ряд обследований, на очереди новая порция. Ничего серьезного не обнаружено, но организм актрисы явно истощен. Впрочем, вес Джоли давно обсуждается в прессе. Актриса буквально тает на глазах. И что тому причиной — диета или попросту отсутствие аппетита, никто точно не знает. Анджелина на вопросы о весе лишь отшучивается, мол попробуйте найти время на обед, когда у вас шестеро детей. Не исключено также, что актриса переживает из-за продолжающегося бракоразводного процесса с Брэдом Питтом (54). Бывшие супруги, кажется, пришли к соглашению в вопросах опеки над детьми, но финальная точка все еще не поставлена. Читай также о том, что Анджелина Джоли собирается замуж за миллионера.
Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 29 Ноя 2017 в 6:10 PST Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 24 Окт 2017 в 6:04 PDT