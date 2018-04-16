Гайдуляну приписываю роман с молодой актрисой спустя полгода после развода 

Андрей Гайдулян и Диана Очилова были вместе несколько лет. Пара пережила много трудных моментов: они несколько раз расходились, вместе побороли онкологию (осенью 2015 года у Гайдуляна обнаружили лимфому Ходжкина), а потом решили пожениться. В прошлом году счастливые супруги отправились в путешествие по Америке, но вскоре появились слухи о том, что они расстались. Развились влюбленные в 2017 году, но подтвердили эту новость лишь недавно.
Диана очень тяжело переживала развод. Она намекнула, что Андрей ей изменял, а вскоре похудела на 15 килограммов. Актер в свою очередь после случившегося стал счастливым. Недавно он посетил кинофестиваль в Абхазии. На мастер-классе режиссера Нигины Сайфуллаевой он появился в компании привлекательной брюнетки. Ею оказалась звезда сериала «Филфак», а также нескольких других картин 26-летняя Александра Велескевич. СМИ сообщили, что Гайдулян влюблен в свою коллегу. Они без особых проблем изобразили влюбленных, когда им представилась такая возможность на мастер-классе. Им предложили сыграть сценку из фильма. Пока сам актер официально не объявлял о своих новых отношениях.
Андрей Гайдулян и Александра Велескевич / фото: EG.ru Лариса Кудрявцева
Напомним, что у Андрея есть сын Федор от первой жены Риммы. Они сыграли свадьбу в студенческие годы, но вскоре разошлись. У Велескевич был роман с актером и создателем театра «C. А. Д.» Кириллом Рубцовым. Она публиковала множество романтичные фото с ним, но по всей видимости они тоже расстались, сообщает EG.ru.