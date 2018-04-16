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Мужчинам лучше не помогать женщинам на кухне
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Мужчинам лучше не помогать женщинам на кухне 

МедикФорум 41 минуту назад
Фото: МедикФорум
Если верить новому исследованию, мужчины не должны оказывать помощь на кухне своим женщинам. В противном случае, представители сильного пола будут восприниматься жадными или даже изменяющими. Нежелание принимать участие в домашних делах и помогать женщине на кухне часто называется в качестве одного из самых распространенных признаков мужского эгоизма. Но вот теперь ученые из Makerere University в Кении пришли к удивительному выводу о том, что мужчинам не следует заходить на кухню и помогать женам. Оказалось, что те представители сильного пола, которые это делают, воспринимаются слишком жадными и подозрительными в плане отношений на стороне, особенно если готовность помочь жене возникает внезапно. Кроме того, в некоторых африканских странах такие мужчины воспринимаются еще и как заколдованные своими женами. В частности, если муж часто помогает жене на кухне, то соседи и друзья могут решить, что он пал перед чарами жены, которая целиком и полностью им повелевает. Авторы исследования справедливо предполагают, что этот анахронизм и прочие пещерные заблуждения очень позитивно воспринимаются африканскими мужчинами, которые оправдывают ими свое нежелание помогать женам. В традиционных семьях мужчины воспринимаются исключительно, как добытчики, которые никак не участвуют в домашних делах. Европейские психологи не раз приходили к выводу о том, что способность разделять между собой бытовые проблемы помогает супругам сохранять отношения на здоровом уровне. Если же мужчины предпочитают придерживаться стереотипов и вешать на жен все домашние дела, то вероятность семейных конфликтов и разводов существенно возрастает. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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