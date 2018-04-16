Что мужчины считают ужасно сексуальным

Мы сейчас не про кружевное белье, а про те маленькие вещи, которые мы делаем в повседневной жизни. И сводим мужчин с ума.

Когда вы чем-то увлечены

Блеск в женских глазах мужчины считают нереально сексуальным. И не обязательно, если его вызывают они сами. Мальчикам нравится, когда нас что-то вдохновляет — книги, новый фильм, открытие сезона цветоводства или покупка новой камеры. Даже ваша работа: если она доставляет вам радость, это сразу видно. И это выглядит круто.

Когда вы общаетесь

Девушка, которая умеет общаться, вызывает интерес. Если на любой вечеринке вокруг вас собирается толпа желающих поболтать (и послушать вас), то это не ускользнет от его внимания. Лишнее доказательство того, что вы интересный зажигательный человек, а не забитая серая мышка.

Когда вы его касаетесь

Для мужчины прикосновение — это поощрение и стимул действовать. Ему действительно приятно, если вы касаетесь его руки или кладете голову на плечо. Это явный признак вашего доверия и расположения.

Когда он чувствует себя полезным

Это заложено в мужской природе: он охотник, который добывает вам зверя, а вы слабая и беззащитная нимфа. И даже если вы сами можете вбить гвоздь в стену и заработать себе полцарства, ему все равно будет приятно почувствовать себя полезным — и все-таки вбить этот чертов гвоздь. Не отказывайте ему в удовольствии. Не можете быть слабой, хотя бы притворитесь (иногда)!

Когда вы носите его рубашку

Да, это дико сексуально. Во-первых, вы сами-то себя в ней видели?! А во-вторых, это еще один признак вашего расположения. Как правило, мы не носим вещи чужих людей: только близких. Если вы надели его рубашку, он для вас особенный.

Когда вы его хвалите

Или просто одобряете то, что он делает. И неважно, что это — утренний секс или ужин, который он приготовил, пока вы были на совещании. Главное — ваша позитивная реакция.

Когда вы делаете что-то, что вам не нравится (но нравится ему)

Например, соглашаетесь сходить с ним на ненавистный вам футбол. Мужчины это правда ценят, потому что он знает: вы делаете это ради него. Что может быть лучше?

Когда вы красите губы

Да, мужчин невероятно возбуждает сам процесс нанесения помады. Так что, в следующий раз не стесняйтесь делать это в его присутствии. В общем-то, результат тоже ничего. Многие обожают небрежно стирать помаду с губ любимой, прежде, чем поцеловать ее. В этом определенно что-то есть.

Когда вы ладите с его друзьями

Это значит, что вам не наплевать на людей, которых он ценит, и вы прикладываете усилия (или просто включаете природное обаяние), чтобы им понравиться. Опять же: ради него. Это здорово.