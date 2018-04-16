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Екатерина Климова о личной жизни: Это было тяжело — уходить
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Екатерина Климова о личной жизни: Это было тяжело — уходить 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Екатерина Климова дала откровенное интервью. Популярная актриса призналась, что ей было непросто уходить от маленькой дочки, и объяснила, почему является не самым завидным вариантом.
У Екатерины Климовой четверо детей. По признанию актрисы, с каждым из них она все меньше времени проводила в декрете. «Я, наверное, самый яркий представитель женщин, которые пытаются совместить и семью, и работу, но не всегда это удается. С каждым ребенком мой, как вы сказали, декретный отпуск становится все короче. Я закончила съемки в середине августа, а моя младшая дочь Бэлла родилась 30 сентября. И уже в декабре я снова снималась в картине „Я люблю своего мужа“. Это было тяжело — уходить от крохотной дочки, но, как назло, попался интересный сценарий», — со смехом рассказала Климова.
Актриса призналась, что утешает себя тем, что у нее много родных и близких, кто может заняться воспитанием ее наследников. «У нас большая итальянская семья — четверо детей, бабушки, дедушки, папы, няни, — они не чувствуют дефицита любви и мое вынужденное отсутствие не мешает им жить нормальной жизнью. Конечно, у нас нет идиллии: совмещать семью и работу сложно. Но что поделать: существуют люди, одержимые профессией, и я из их числа», — констатировала артистка.
На протяжении нескольких лет Екатерина Климова является супругой актера Гелы Месхи. По словам актрисы, она не из тех женщин, кто что-то придумывает, чтобы придать отношениям новый импульс. «Придумывать — точно нет. Хочется ухаживать за отношениями, как за драгоценной вазой. Ведь если ее не чистить, не полировать, не ставить туда цветы, она покроется слоем пыли. А по неосторожности ее вообще можно разбить. Так рисковать отношениями желания у меня нет. Встряхивать их, добавлять перца — увольте! Наоборот, стараешься сохранить то, что имеешь. С возрастом для меня приобрели особую ценность уважение, взаимопонимание, комфорт существования рядом», — объяснила Екатерина.
В своем плотном графике между работой и семьей актриса находит возможность встретиться с друзьями и подругами, но это бывает крайне редко. «Есть подружки, с которыми дружим много лет, и новые появляются. В принципе я открытый человек, но сейчас не могу так горячо поддерживать отношения, как когда-то. Когда есть возможность, мы с девочками встречаемся. Но я, наверное, друг такой же, как мать и жена: не самый завидный вариант», — цитирует Екатерину Климову журнал «Атмосфера».
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