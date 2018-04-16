В Южном Тушине покажут советскую комедию «Свадьба с приданым»

— Два бригадира соседних колхозов влюблены друг в друга. Она — известная на весь район ударница труда — ссорится с возлюбленным из-за его непомерного тщеславия. Казалось бы, разрыв неминуем, но, соревнуясь друг с другом, они добиваются такого богатого урожая, что тут уж и до свадьбы недалеко, — рассказала менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко

Кинопоказ пройдет по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало сеанса в 19.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 12+.