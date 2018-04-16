В Южном Тушине покажут советскую комедию «Свадьба с приданым» 

В рамках проекта «Жемчужины советского кино» в Культурном центре «Салют» Южного Тушина во вторник, 17 апреля, состоится бесплатный показ комедии режиссеров Татьяны Лукашевич и Бориса Равенских «Свадьба с приданым». Картина вышла на экраны в 1953 году.
— Два бригадира соседних колхозов влюблены друг в друга. Она — известная на весь район ударница труда — ссорится с возлюбленным из-за его непомерного тщеславия. Казалось бы, разрыв неминуем, но, соревнуясь друг с другом, они добиваются такого богатого урожая, что тут уж и до свадьбы недалеко, — рассказала менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.
Кинопоказ пройдет по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало сеанса в 19.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 12+.