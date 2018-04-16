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Белла Хадид и The Weeknd поцеловались на фестивале «Coachella»
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Белла Хадид и The Weeknd поцеловались на фестивале «Coachella» 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Новости с самого жаркого фестиваля этой весны «Coachella» заполняют все новостные ленты. Как вам, скажем, инфа о том, что Белла Хадид (Bella) и The, которые рабежались еще в-ом году, были замечены в момент горячего поцелуя?
По словам свидетелей парочка «целовалась всю ночь напролет». «Белла выглядела очень счастливой», — утверждают инсайдеры. — «Они обнимались, тусили с друзьями и невероятно нежно смотрели друг на друга».
Анонимные источники уверяют, что «Белла просидела на коленках у весь вечер. Они выглядели так, будто они встречаются». Значит ли это, что они действительно решили попробовать начать все сначала? Некоторые из поклонников пары утверждают, что «в последнее время они часто встречались тайком». На данный момент ни модель, ни музыкант никак не прокомментировали эту новость.
Возможно, эти слухи дошли и до Селены Гомес (Selena) и это стало для нее еще одной причиной отказаться от участия в фестивале?
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