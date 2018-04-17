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Американец застрелил свою девушку во время трансляции в Facebook Live
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Американец застрелил свою девушку во время трансляции в Facebook Live 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Житель США убил подругу в прямом эфире Facebook Live. 27-летняя американка стала жертвой своего неуравновешенного бойфренда. Девушка решила провести прямую трансляцию в соцсети и продемонстрировать друзьям, что происходит в ее доме. Со своим молодым человеком она на тот момент находилась в ссоре.
В итоге разъяренный парень напал на американку и застрелил ее в прямом эфире.
«Все хотят быть знаменитыми, давай станем знаменитыми сегодня», — цитирует слова преступника Vistanews.
Спасти пострадавшую не удалось, убийца был задержан полицейскими. Вместо оправданий он заявил сотрудникам правопорядка: «Игра окончена».
Ранее «Свободная пресса» сообщала еще об одной трагедии, произошедшей в прямом эфире. Жителя Хьюстона ранили в голову из пистолета во время прямой трансляции в Facebook. На видео видно, что в салоне автомобиля находятся двое мужчин и девушка. Один из мужчин в какой-то момент оставляет перед камерой пистолет. Пассажирка берет его и направляет в объектив камеры, а затем на второго парня. Хозяин оружия говорит, что в пистолете нет магазина. В этот момент происходит смертельный выстрел.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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