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Полна любви? Кристен Стюарт заметно поправилась
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Полна любви? Кристен Стюарт заметно поправилась 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Кристен Стюарт всегда отличалась точеной фигурой, на которой отлично смотрелись любые наряды. Актриса не стесняется экспериментировать с образами, особенно после того, как призналась всему миру в своей бисексуальности. С конца 2016 года Кристен встречается с моделью Стеллой Максвелл. За это в отношениях девушек не всегда и все было гладко. Но в последнее время в их паре царит гармония. Видимо, спокойная жизнь и стала причиной изменений в фигуре Стюарт. На днях папарацци сняли девушек во время прогулки. Для выхода влюбленные выбрали короткие шорты, а Кристен дополнила образ майкой, открывающей живот. Как видишь, актриса даже не пытается скрыть свои лишние кило.
К слову, сейчас Кристен снимается сразу в двух новых проектах. Так что сильно волноваться о лишнем весе актрисы не стоит. Возможно, она полнеет ради роли. А если это не так, то уже совсем скоро сможет попрощаться с набранным. Ведь, как известно, на экране любой даже самый стройный человек выглядит полнее. И Кристен, разумеется, об этом отлично знает.
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Фото:Global Look Press, East News
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