Камерон Диас привлекла внимание папарацци

Камерон Диас (Cameron Diaz) и Бенджи Мэдден (Benji Madden) — мастера маскировки. Пара живет тихой неприметной жизнью, не привлекая внимания папарацци. Однако накануне Камерон и Бенджи появились вместе, чтобы отпраздновать обручение Гвинет Пэлтроу , при этом они успели попасть в объективы фотокамер.

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8 Ноя 2016 в 10:03 PST Звезда «Очень плохой училки» и музыкант из Good Charlotte поженились в 2015 году и с тех пор наслаждаются спокойной жизнью. Только недавно они были впервые за два года сфотографированы вместе, когда прибыли рука под руку для того, чтобы отпраздновать обручение Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) с Брэдом Фэлчаком (Brad Falchuk).

Ходили слухи, что это событие было прикрытием для тайной свадьбы, но судя по всему, это была всего лишь вечеринка для 400 самых близких друзей. Диас привлекла к себе взоры, она была одета в красное облегающее платье.

Ее появление совпало с новостями о том, что она решила закончить свою карьеру в кинематографе и предпочла ей тихую семейную жизнь. Источник, близкий к актрисе, рассказал изданию PEOPLE, что в настоящее время ее интересы далеки от кинематографа. «Камерон создала для себя прекрасную жизнь, — сказал источник. — Она наслаждается браком и знает, что сделала правильный выбор».