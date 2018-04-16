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Камерон Диас привлекла внимание папарацци
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Камерон Диас привлекла внимание папарацци 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Камерон Диас (Cameron Diaz) и Бенджи Мэдден (Benji Madden) — мастера маскировки. Пара живет тихой неприметной жизнью, не привлекая внимания папарацци. Однако накануне Камерон и Бенджи появились вместе, чтобы отпраздновать обручение Гвинет Пэлтроу, при этом они успели попасть в объективы фотокамер.
Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz)
8 Ноя 2016 в 10:03 PST  Звезда «Очень плохой училки» и музыкант из Good Charlotte поженились в 2015 году и с тех пор наслаждаются спокойной жизнью. Только недавно они были впервые за два года сфотографированы вместе, когда прибыли рука под руку для того, чтобы отпраздновать обручение Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) с Брэдом Фэлчаком (Brad Falchuk).
Ходили слухи, что это событие было прикрытием для тайной свадьбы, но судя по всему, это была всего лишь вечеринка для 400 самых близких друзей. Диас привлекла к себе взоры, она была одета в красное облегающее платье.
Ее появление совпало с новостями о том, что она решила закончить свою карьеру в кинематографе и предпочла ей тихую семейную жизнь. Источник, близкий к актрисе, рассказал изданию PEOPLE, что в настоящее время ее интересы далеки от кинематографа. «Камерон создала для себя прекрасную жизнь, — сказал источник. — Она наслаждается браком и знает, что сделала правильный выбор».
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Женский форум
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