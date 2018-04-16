Двойная трагедия: что случилось с актером Александром Прохоровщиковым и его женой

В апреле 2012 года скончался от тяжелой болезни известный актер Александр Пороховщиков . Незадолго до этого покончила с собой его жена Ирина . Что же стояло за этой двойной трагедией?

Школьница и сердцеед

В советскую эпоху Александр Шалвович Пороховщиков благодаря своей «аристократической» внешности чаще всего получал роли отрицательных героев, например, фашистов и белогвардейцев. Однако его игра всегда запоминалась зрителям. Звездных ролей было много. «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Гори, гори, моя звезда», «Капитан Немо», «Завещание профессора Доуэля» — вот лишь некоторые из них.

Пороховщиков магнетически действовал на женщин и активно пользовался этим. Когда он познакомился с Ириной Жуковой, ему было почти 40, ей — 15. Встретились они в Театре имени Пушкина, куда Ира устроилась подрабатывать помощником костюмера — девушке требовался трудовой стаж для поступления в ГИТИС. [С-BLOCK]

Александр и Ирина не сразу обратили внимание друг на друга: у актера хватало поклонниц, а Ира, как и большинство школьниц, больше интересовалась своими сверстниками. Но однажды после спектакля Пороховщиков заговорил с девушкой.

Два месяца спустя оба отправились на совместную прогулку по Москве. Потом Ирина пришла к Пороховщикову в гости, и там все случилось… Она была готова к этому, так как к тому времени поняла, что любит Александра.

Поскольку Ира была несовершеннолетней, они долго скрывали свои отношения. Однако летом театр отправился на гастроли в Барнаул, и там пару застали, что называется, «на месте преступления». Приключился скандал. Ирину хотели уволить из театра, но за нее вступились актеры Вера Алентова и актер Александр Збруев . Последний даже позвонил Ириным родителям и попытался убедить их, чтобы не мешали дочери — мол, там все очень серьезно… [С-BLOCK]

Однако Пороховщиков не собирался ради Ирины менять привычный образ жизни. Ему нравилось ощущать себя свободным мужчиной, поэтому досуг он проводил в шумных компаниях и нередко с другими женщинами.

Все изменилось после того как однажды Александр стал рассказывать Ире о своей семье, о репрессированном когда-то деде… И вдруг спросил: «Если когда-нибудь за мной придут, я буду отстреливаться. А ты что будешь делать?» Она ответила не задумываясь: «Подносить патроны».

С тех пор Пороховщиков стал называть Иру своей невестой. Но вот с предложением руки и сердца не спешил. За время их романа Ирина превратилась в молодую, самостоятельную женщину: после окончания театроведческого факультета ГИТИСа стала театральным критиком, ее обзоры и рецензии публиковались во многих изданиях…

Запоздалая свадьба

Официально пара оформила отношения только в середине 90-х. Александр привел гражданскую жену в ювелирный магазин и, не предупредив, надел ей на палец обручальное кольцо. Ирина разрыдалась: она уже не думала, что это когда-нибудь произойдет.

Свадьба состоялась 13 мая. Ни один из молодоженов не подумал о том, что число 13 само по себе несчастливое, да еще, по примете считается, что жениться в мае — всю жизнь маяться…

Действительно, с самого начала их супружеская жизнь не выглядела безоблачной. Ирина очень ревновала мужа, и, видимо, на то были основания. Кроме того, Александр любил подчеркнуть, что главная женщина в его жизни — мать, Галина Александровна. Неудивительно, что у невестки не задались отношения со свекровью.

Любовь и смерть

В 1997 году Галина Александровна скончалась. Потеря матери обернулась для актера тяжелым стрессом. Но теперь он любил только одного человека — Ирину. И не стеснялся демонстрировать это окружающим, говорил: «Мы не можем друг без друга».

Вот только у Пороховщиковых никак не получалось завести детей. А Александр мечтал иметь наследников. Одно время супруги подумывали взять ребенка из приюта, но знакомые отговорили: мол, неизвестно, какие попадутся гены…

Уже будучи в преклонном возрасте, Александр Шалвович задумался о суррогатном материнстве. Когда актер поделился своей идеей с женой, та якобы закатила страшный скандал: она не желала воспитывать дитя, рожденное от ее мужа другой женщиной.

По-видимому, это и с [С-BLOCK] тало основной причиной разлада. В январе 2012 года Пороховщиков, не предупредив жену, отправился на дачу. На телефонные звонки он не отвечал. Вскоре Ирина подала заявление на развод. Но потом передумала. Пороховщиковы помирились.

Тем не менее, их жизнь уже не была прежней. Пороховщиков страдал тяжелой формой диабета, на этой почве у него началась гангрена, часть стопы пришлось ампутировать… А вслед за этим он попал в больницу с инсультом. Отказала речь, актер уже не узнавал близких…

Врачи предложили сделать операцию на мозге. Вечером 9 марта Ирина Пороховщикова сказала по телефону подруге, что надежды на благополучный исход операции мало, Саша, наверное, умрет, а без него ей тоже не хочется жить… Было в ее тоне нечто такое, что подруга запаниковала и позвонила в полицию. Дома у Пороховщиковых полицейским никто не открыл дверь. Войти в квартиру удалось лишь через несколько часов. Но было уже поздно. Ирина висела на шнуре от удлинителя, закрепленном на балке мансарды. Она оставила предсмертную записку: «Жить без Саши не хочу и не буду». [С-BLOCK]

Впоследствии предположили, что у Ирины Пороховщиковой из-за тяжелого состояния мужа началась депрессия. За четыре дня до самоубийства она разместила в одной из соцсетей такие строки: «Жизнь — не самое главное, что есть у человека. Гораздо важнее любовь, вера, служение».

Есть версия, что в последние годы Ирина злоупотребляла алкоголем, отсюда нестабильность ее психики, нервные срывы, один из которых мог привести к суициду… Правда, прямых доказательств нет.

Александр Шалвович так и не узнал о смерти жены. Он умер в больнице 15 апреля. В тот год эта дата совпала с пасхальным воскресеньем. А скончаться на Пасху всегда считалось доброй приметой: это означает, что Бог отпускает человеку все грехи…