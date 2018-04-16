«Безусловная любовь — реальна»: как слепая девушка строит отношения

Молли Берк 24 года, 10 из которых она ничего не видит. Девушка ведет канал на YouTube, где открыто делится своим опытом преодоления трудностей, развеивает стереотипы о слепоте и других инвалидностях и мотивирует молодых людей бороться с обстоятельствами и достигать своих целей. Молли не обходит стороной и тему взаимоотношений с мужчинами. В колонке в Voice она рассказала о том, как складываются ее романтические отношения с парнями и как слепые люди воспринимают потенциальных партнеров.

Перемещение по миру знакомств дается мне не просто даже с моей собакой-поводырем.

Я почти полностью лишилась зрения из-за пигментного ретинита еще в 2008 году, когда мне было 14 лет. Как и многие другие ребята в этом возрасте, я как раз начала интересоваться свиданиями. В этом же году одноклассник сказал мне, что ни один мужчина никогда не женится на слепой девушке. Как он это объяснил? Жениться на слепой девушке — все равно, что покупать то, что уже сломано, и ни один мужчина не может быть глуп настолько, чтобы это сделать. Можете себе представить его удивление, когда через несколько месяцев я встретила своего первого парня. Когда мы впервые встретились в музыкальной студии, я помню, как смотрела в его сторону и напрягала глаза. Я хотела увидеть, как он выглядит.

Ужасно, но мне не повезло. Хотя это не имело значения — я знала, что он милый.

Я слышала это в его голосе и чувствовала в его уверенном поведении. Я даже чувствовала его запах. Хотя это длилось не более восьми месяцев и закончилось драмой, разрывом и слезами в родительском подвале, я многое вынесла из этих отношений. Он научил меня, что безусловная любовь — вполне реальная вещь, которую заслуживает каждый. Что я достаточно полноценна и хороша. Что у всех нас есть недостатки, просто одни не так очевидны, как другие.

Итак, какое самое большое заблуждение о свиданиях со слепыми людьми? Что слепые люди не могут быть такими поверхностными, как зрячие. Не могу сказать, сколько раз я слышала эти слова:

Так как ты не можешь видеть внешность, ты должна встречаться с кем-то настоящим.

Слепые люди помещены на пьедестал, когда речь идет о том, чтобы не быть мелочной или критичной. Я как все: у меня есть внешние предпочтения в отношении парней и я не думаю, что это плохо. Мне нравятся мускулистые мужчины, стройные, с минимумом волос на лице и хорошим чувством стиля. Меня не привлекают полные мужчины, с длинными волосами, бритой головой, слишком высокие или широкоплечие. Сознательно или бессознательно, у всех нас есть определенные вещи, которые мы ищем во внешности партнера и к которым испытываем физическое влечение. Просто у слепых людей это немного по-другому. Меня привлекает все, что вы можете испытать другими органами чувств, а не только зрением. Такие вещи, как цвет кожи или волос, для меня не имеют значения, потому что я их не вижу, но запах и речь важны. Прежде чем вы начнете представлять сцену из Гриффинов, где слепая девушка трогает Рокки из фильма «Маска», позвольте остановить вас и уточнить — большинство слепых не ощупывают лица других людей. Я знаю много незрячих людей, и ни один из них не делает этого! Это один из самых раздражающих стереотипов, который увековечен в массовой культуре. За что мы можем поблагодарить писательницу Хелен Келлер.

Большинство слепых не ощупывают лица других людей.

В случае людей с множественными нарушениями здоровья имеет смысл почувствовать лицо близкого друга или члена семьи, чтобы понять их эмоции и более эффективно общаться. Для высоко функционирующих слепых людей, таких как я, это, как правило, не то, что нам нужно или даже хочется делать. Чувство индивидуальных черт с нулевым контекстом остальной части лица — не говоря уже о человеке в целом — не помогает мне собрать чей-то «образ». Я хочу сказать, что если мы когда-нибудь встретимся или пойдем на свидание, пожалуйста, не проси меня потрогать твое лицо. Я прекрасно узнаю человека, просто проводя с ним время. Возьмём, например, моего последнего парня. Я узнала, что он гладко бреется, когда мы впервые поцеловались. А о том, что он в хорошей спортивной форме, я узнала раньше. Он часто упоминал спорт и свои тренировки, а когда я схватилась за его руку, чтобы он провёл меня по улице, гипотеза подтвердилась: он был довольно мускулистым. Конечно, я всегда могу попросить семью или друзей описать мне чью-то внешность, что тоже бывает полезно.

С другой стороны, с глаз долой, из сердца вон — это реальная вещь для слепой девушки. Поскольку я не могу чувствовать мгновенное физическое влечение к кому-то через их взгляды, видеть их лицо в Skype или следить за их страничкой в Instagram, мне нужен кто-то во плоти, или я потеряю свое влечение к нему. Даже после того, как я была вместе с моим последним парнем более двух лет, я должна была ощущать его физическое присутствие, говорить с ним, держать его за руку, чувствовать энергию, прежде чем я хотя бы почувствовала желание поприветствовать его поцелуем. Отношения на расстоянии никогда бы не сработали для меня, что прискорбно, потому что я много путешествую по работе…может быть, поэтому я одинока?

Парни, с которыми я встречаюсь, не всегда понимают, почему я не люблю целоваться на первом свидании или почему им, возможно, придется «не торопиться».

Они не все будут довольны тем фактом, что им придется быть водителем или нам нужно будет вызывать такси, потому что я не могу водить. Им может быть неудобно выступать в роли «зеркала» и честно говорить мне, когда я нехорошо выгляжу. В принципе, быть слепым — это большой фильтр для придурков.

Из всех вещей, которые я узнала за десять лет знакомства с инвалидностью, самое главное — вы должны быть осторожны. Большинство людей не думают о том, что женщины с ограниченными возможностями в три раза чаще подвергаются сексуальным или физическим нападениям в своей жизни. Общество склонно десексуализировать инвалидность, но мы более подвержены риску, когда речь идет о сексуальном насилии и злоупотреблениях. Я считаю, что каждый должен иметь свободу делать то, что он хочет со своим временем и телом, идет ли речь о браке, сексе, поцелуях на первом свидании или на десятом.

Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя комфортно, но в первую очередь то, что заставляет вас чувствовать себя безопасно.

Я научилась принимать тот факт, что построить отношения будет нелегко. У всех нас есть сильные и слабые стороны. Мы все отдаем и берем. Вот почему лучшие отношения — это партнерство. Если ты смиришься с тем, что я не могу водить машину и не тороплюсь, когда дело доходит до интимных вещей, я приму твои вонючие ноги, и, возможно, даже твой храп.