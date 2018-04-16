«Добавлять перца — увольте!»: Климова рассказала об отношениях с Месхи

Екатерина Климова воспитывает четырех детей. Актриса признается, что с младшей дочкой сидела в декрете меньше всего, так как ей попался очень интересный проект и она не смогла от него отказаться. Звезда рассказала, что ей было трудно расставаться с малышкой, но и работу она бросить никак не могла.

Екатерина не скрывает, что, наверное, является не самой лучшей мамой на свете. Однако ее утешает тот факт, что у нее много родных, которые заботятся о детях в то время, когда она находится на съемках или играет в театре. «У нас большая итальянская семья», — смеется звезда. По ее словам, ее наследники без внимания не остаются и недостатка в любви не испытывают.