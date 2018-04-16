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«Добавлять перца — увольте!»: Климова рассказала об отношениях с Месхи
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«Добавлять перца — увольте!»: Климова рассказала об отношениях с Месхи 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Екатерина Климова воспитывает четырех детей. Актриса признается, что с младшей дочкой сидела в декрете меньше всего, так как ей попался очень интересный проект и она не смогла от него отказаться. Звезда рассказала, что ей было трудно расставаться с малышкой, но и работу она бросить никак не могла.
Екатерина не скрывает, что, наверное, является не самой лучшей мамой на свете. Однако ее утешает тот факт, что у нее много родных, которые заботятся о детях в то время, когда она находится на съемках или играет в театре. «У нас большая итальянская семья», — смеется звезда. По ее словам, ее наследники без внимания не остаются и недостатка в любви не испытывают.
Климова также затронула свои отношения с мужем Гелой Месхи. Актриса сравнила их с вазой для цветов, с которой следует обращаться очень бережно, украшать цветами и сдувать пылинки. Ведь если ее разбить, то даже если склеить осколки, это будет уже не то. Поэтому она против того, чтобы придавать отношениям остроты. «Встряхивать их, добавлять перца — увольте!», — пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Атмосфера».
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