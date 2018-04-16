Ева Лонгория трогательно поздравила мужа с днем рождения

Несмотря на то, что Ева Лонгория находится на последних месяцах беременности, она организовала для своего мужа вечеринку по случаю его юбилея и поделилась поздравлением в социальных сетях. Бизнесмену Хосе Антонио Бастону исполнилось 50 лет.

В честь дня рождения мужа актриса поделилась их общей фотографией и подписала ее трогательным текстом-поздравлением.

«С Днем Рождения, самый лучший человек в мире! Мне так повезло, что ты не только мой муж, но и лучший друг, мое все. Следующие 50 лет я надеюсь провести с тобой смеясь, улыбаясь и наслаждаясь каждым моментом. Я люблю тебя, моя жизнь! С Днем Рождения», — написала Ева.

Напомним, что Ева Лонгория и бизнесмен Хосе Антонио Бастон связали себя узами брака в мае прошлого года после трех лет отношений. В декабре стало известно, что у супругов будет сын, который появится на свет уже в мае.