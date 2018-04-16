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Чего мужчины и женщины хотят в сексе
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Чего мужчины и женщины хотят в сексе 

Anews 1 час назад
Фото: anews
Вопреки мифам и стереотипам, исследования доказывают, что в большинстве своем в сексе желания мужчин и женщин сходятся. Притом речь идет не о чем-то экстраординарном, а о простых и понятных вещах.
Ученые из США, представляющие Индианский университет, решили выяснить, чего хотят мужчины и женщины от интимной жизни. Для этого десяткам добровольцев разных полов и возраста предложили из внушительного списка выбрать те виды сексуальной практики, которые они пробовали, и те, что им нравятся.
В итоге на вершине списка оказались мастурбация, а также оральный секс, однако первенство досталось ласковому сексуальному поведению. Это опровергает миф о том, что мужчины в сексе желают чего-то экстраординарного. По факту, им весьма по душе стандартный «ванильный секс» с нежностями. Такая близость включает поцелуи во время интима, объятия, а также приятные слова.
Это служит подтверждением нескольким предыдущим исследованиям, которые помогли установить, что главным условием хорошего секса являются чувство привязанности и близости. Кроме того, здоровая сексуальная жизнь служит одним из ключевых факторов, влияющих на ощущение счастья и удовлетворенности. Секс дает не только физическую разрядку, но и позволяет усилить связь между партнерами, поэтому даже спустя пару часов после интима оба могут сохранять хорошее настроение. Исследования ученых из США, впрочем, указывают и на важность в постоянных отношениях орального секса. В среднем, его отсутствие может в 60% случаев служить поводом для измены, что верно как для мужчин, так и для женщин.
​Лучшим способом избавиться от проблем в интиме для пары станет разговор, когда оба поделятся своими желаниями и предпочтениями. Ученые отмечают, что плохой интим или его отсутствие может стать одной из причин расставания влюбленных, поэтому важно не пускать все на самотек.
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Женский форум
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