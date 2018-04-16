Ещё
Анджелина Джоли попала в больницу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анджелина Джоли попала в больницу 

Popcake.tv 51 минуту назад
Фото: Popcake.tv
Только мы узнали о том, что Анджелина Джоли наконец-то поборола депрессию после развода с Брэдом Питтом, как зарубежные СМИ сообщают, что актрису госпитализировали. Сегодня звезда потеряла дома сознание, после чего ее срочно отвезли в местную больницу.
Врачи прописали Джоли спокойный образ жизни и здоровое питание: за последнее время Анджелина сильно убавила в весе и ослабла.
«Она на грани! Толком не ест, не спит. Неудивительно, что ее тело отказывает. Ее бывший муж Брэд Питт настаивает, что Анджелине необходимо заняться своим здоровьем ради детей, и предлагает ей лечь в клинику, чтобы пройти курс восстанавливающей терапии», — сообщает издание.
Близкие Анджелины Джоли сейчас поддерживают девушку и стараются, чтобы она ни о чем не тревожилась и проводила больше времени с детьми.
Popcake.tv: последние новости
Папарации напугали Селену Гомес (видео) Селена мстит Биберу? Певица замечена в компании с новым бойфрендом Хлоя Морец и Бруклин Бекхэм официально расстались
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом142
Что мужчины считают ужасно сексуальным3
«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте16
Волочкова снялась голой на пляже222
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение