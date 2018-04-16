Анджелина Джоли попала в больницу

Только мы узнали о том, что Анджелина Джоли наконец-то поборола депрессию после развода с Брэдом Питтом , как зарубежные СМИ сообщают, что актрису госпитализировали. Сегодня звезда потеряла дома сознание, после чего ее срочно отвезли в местную больницу.

Врачи прописали Джоли спокойный образ жизни и здоровое питание: за последнее время Анджелина сильно убавила в весе и ослабла.

«Она на грани! Толком не ест, не спит. Неудивительно, что ее тело отказывает. Ее бывший муж Брэд Питт настаивает, что Анджелине необходимо заняться своим здоровьем ради детей, и предлагает ей лечь в клинику, чтобы пройти курс восстанавливающей терапии», — сообщает издание.

Близкие Анджелины Джоли сейчас поддерживают девушку и стараются, чтобы она ни о чем не тревожилась и проводила больше времени с детьми.