Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 18 апреля 2018 года 

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Актриса Татьяна Васильева опять помолодела
В группу «ВИА Гра» взяли новую солистку
Екатерина Стриженова стала бабушкой
Брэд Питт встречается с профессором архитектуры Нери Оксман
В новом шоу «Замуж за Бузову» отборные холостяки попытаются заполучить в жены скандальную ведущую «Дома-2»
Певицу Нюшу заметили в клинике для будущих мам У наставницы шоу «Голос. Дети» неплохие шансы на то, что именно ее воспитанник выиграет проект
Актриса Софья Каштанова объяснила, почему нельзя терпеть грубость, прощать неверность и бояться эротических фотосессий
Певец Александр Рыбак выиграл конкурс «Евровидение» девять лет назад и теперь намерен триумфально вернуться