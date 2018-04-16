Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 18 апреля 2018 года

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В группу «ВИА Гра» взяли новую солистку

Брэд Питт встречается с профессором архитектуры Нери Оксман

В новом шоу «Замуж за Бузову» отборные холостяки попытаются заполучить в жены скандальную ведущую «Дома-2»

Певицу Нюшу заметили в клинике для будущих мам У наставницы шоу «Голос. Дети» неплохие шансы на то, что именно ее воспитанник выиграет проект

Актриса Софья Каштанова объяснила, почему нельзя терпеть грубость, прощать неверность и бояться эротических фотосессий