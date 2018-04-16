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Игги Азалия и Тайга проводят время вместе на Coachella
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Игги Азалия и Тайга проводят время вместе на Coachella 

Журнал ОК! 2 часа назад
Игги Азалия и Тайга были замчены на музыкальном фестивале Coachella вместе. Знаменитости все сильнее подогревают слухи о своем романе. Исполнители выглядели веселыми, но пытались спрятаться от папарацци. Несмотря на то, что об отношениях знаменитостей еще ничего не известно, поколонники уже начинают желать им любви и счастья.
Напомним, что Тайга встречался с Кайли Дженнер в течение трех лет, а в прошлом году они расстались. После этого его видели с разными девушками, похожими на его бывшую девушку. Что касается Игги, она три года встречалась с баскетболистом Ником Янгом и даже собиралась сыграть свадьбу, но за несколько месяцев до предпологаемого торжества пара сообщила о расставании.
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