Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина открыла секрет своей стройности

30-летняя актриса Рина Гришина снялась в новом сезоне полюбившегося российским зрителям сериала «Полицейский с Рублевки», главную роль в котором исполняет Александр Петров . В новом сезоне его герой становится начальником отдела. Рина, в свою очередь, сыграла роль оперативника Алисы Рыбкиной. «Алиса — самый похожий на меня персонаж. Практически я. Хотя я менее сумасшедшая на людях, никого не убиваю, но определенная чертовщинка есть», — говорит актриса.

По словам Гришиной, в первый день съемок она чувствовала легкое волнение, но коллеги по сериалу приняли ее хорошо. Даже с Петровым девушке было легко и комфортно работать. «Никакого ореола звездности, — восхищается Рина. — Отличный актер, трудоголик, который много работает. У него всегда есть чему поучиться. У Саши заслуженный статус и востребованность — он очень много работает и не задумывается о своих достижениях».

Как и ее героине, Рине Гришиной приходится следить за своей физической формой. По словам актрисы, она не придерживается какой-либо диеты, периодически посещает уроки йоги и делает дома комплекс упражнений. «Я 10 лет занималась в балетной школе, так что форму растерять вряд ли получится, — уверена актриса. — Да и вообще, фитнес, бег — это все не мое». В отличие от большинства девушек, Рина не любит себя менять. Она никогда не красила волосы, не делала тату или пирсинг.