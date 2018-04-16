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Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина открыла секрет своей стройности
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Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина открыла секрет своей стройности 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
30-летняя актриса Рина Гришина снялась в новом сезоне полюбившегося российским зрителям сериала «Полицейский с Рублевки», главную роль в котором исполняет Александр Петров. В новом сезоне его герой становится начальником отдела. Рина, в свою очередь, сыграла роль оперативника Алисы Рыбкиной. «Алиса — самый похожий на меня персонаж. Практически я. Хотя я менее сумасшедшая на людях, никого не убиваю, но определенная чертовщинка есть», — говорит актриса.
По словам Гришиной, в первый день съемок она чувствовала легкое волнение, но коллеги по сериалу приняли ее хорошо. Даже с Петровым девушке было легко и комфортно работать. «Никакого ореола звездности, — восхищается Рина. — Отличный актер, трудоголик, который много работает. У него всегда есть чему поучиться. У Саши заслуженный статус и востребованность — он очень много работает и не задумывается о своих достижениях».
Как и ее героине, Рине Гришиной приходится следить за своей физической формой. По словам актрисы, она не придерживается какой-либо диеты, периодически посещает уроки йоги и делает дома комплекс упражнений. «Я 10 лет занималась в балетной школе, так что форму растерять вряд ли получится, — уверена актриса. — Да и вообще, фитнес, бег — это все не мое». В отличие от большинства девушек, Рина не любит себя менять. Она никогда не красила волосы, не делала тату или пирсинг.
А еще она совершенное не страдает «звездной болезнью». Актриса каждый день ведет Insatgram и держит связь с подписчиками. Кроме того, у Рины есть группа «ВКонтакте», с участниками которой она периодически встречается. «Мы разговариваем, обсуждаем вопросы, я стараюсь помогать. Одной девочке во время дружеской беседы я сказала: „Тебе было бы хорошо пойти в журналистику“. Теперь она учится на журналиста и очень довольна, благодарит. Даже интервью у меня недавно брала для практики. Другая девочка делала хорошие фото, стала фотографом — мы делали с ней фотосессию. Мне нравится этот фидбек. Если могу принести практическую пользу людям, то всегда стараюсь так и поступить», — говорит актриса. Несмотря на открытость, Гришина предпочитает не обсуждать свою личную жизнь, хотя считает, что самое важное — это совместная работа партнеров над отношениями, передает «СтарХит». Недавно девушка опубликовала в своем микроблоге снимок в синем облегающем платье. «Моему мужу нравится эта фотка. Сказал выкладывать», — написала под фото актриса. Ее поклонники были очень удивлены, так как не знали, что она тайно сыграла свадьбу. Более того, даже некоторые друзья Гришиной не подозревали, что она сменила статус.
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