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Воронежским семейным парам начнут помогать разводиться грамотно
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Воронежским семейным парам начнут помогать разводиться грамотно 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
В городском ЗАГСЕ появилась специальная служба.
Не разводиться, а мириться. В Воронежском Центральном ЗАГСе появится комната медиации, или примирительных процедур. Там по желанию пары можно будет проконсультироваться со специалистом и найти если не способ спасти брак, то, по крайней мере, возможность сохранить отношения для воспитания детей. Эксперимент проводят совместно с юридическим факультетом ВГУ — именно там учат медиаторов — экспертов по решению вопросов, в которых две стороны не могут самостоятельно договориться. В Воронеже такая практика ранее не применялась, поэтому опыт заимствуют у республики Татарстан — пока в России только этот регион успешно реализует проект медиации. С начала этого года в Воронеже поженились 2240 пар, и почти такое же количество — развелись. Причём, большинство делает это через суд, а значит, сотрудники ЗАГСа не смогут предложить им процедуру примирения. — Мы встречаемся только с теми парами, которые по взаимному согласию расторгают брак, а это меньше 50% пар. И вот из этого меньшего числа — в Татарстане та же самая ситуация — из этого меньшего количества пар, если 10% пар примут решение попробовать сохранить свой брак, это будет взрыв, — говорит, врио руководителя управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина.
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