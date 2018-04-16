Воронежским семейным парам начнут помогать разводиться грамотно

В городском ЗАГСЕ появилась специальная служба.

Не разводиться, а мириться. В Воронежском Центральном ЗАГСе появится комната медиации, или примирительных процедур. Там по желанию пары можно будет проконсультироваться со специалистом и найти если не способ спасти брак, то, по крайней мере, возможность сохранить отношения для воспитания детей. Эксперимент проводят совместно с юридическим факультетом ВГУ — именно там учат медиаторов — экспертов по решению вопросов, в которых две стороны не могут самостоятельно договориться. В Воронеже такая практика ранее не применялась, поэтому опыт заимствуют у республики Татарстан — пока в России только этот регион успешно реализует проект медиации. С начала этого года в Воронеже поженились 2240 пар, и почти такое же количество — развелись. Причём, большинство делает это через суд, а значит, сотрудники ЗАГСа не смогут предложить им процедуру примирения. — Мы встречаемся только с теми парами, которые по взаимному согласию расторгают брак, а это меньше 50% пар. И вот из этого меньшего числа — в Татарстане та же самая ситуация — из этого меньшего количества пар, если 10% пар примут решение попробовать сохранить свой брак, это будет взрыв, — говорит, врио руководителя управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина.