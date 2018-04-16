За удовольствие! Почему так важна стимуляция клитора и как получить оргазм

Стимуляция клитора доставляет удовольствие большинству женщин, и таким образом можно даже получить оргазм. Свежее исследование доказывает, что большинство оргазмов по сути — клиторальные! И вот почему.

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Дело в том, что снаружи мы видим лишь малую часть клитора, а у него есть так называемые «ножки», нервные окончания, которые пронизывают вагину. И вполне возможно, что у некоторых из тех женщин, которые испытывают оргазм редко, расстояние между видимой частью клитора и входом в вагину больше среднего, поэтому клитор нужно стимулировать отдельно. Руками или игрушкой, с партнером или без, но нужно.

Начинать изучение своей анатомии рекомендуют в одиночестве. Порой клитор настолько чувствителен, что не терпит прямой стимуляции, а отлично реагирует на косвенные круговые движения. В других случаях нужно сильное давление. Просто так этого не узнать!

Секс-игрушки тоже помогают лучше понять свои желания. Не нужно переживать, что они разрушат вашу сексуальную жизнь: телу приятны разные виды стимуляции.

После серии экспериментов стоит поговорить обо всем этом с партнером. Подберите вместе тот вариант, который нравится вам обоим, включая, например, оральный секс. Эксперименты — важная часть интимной жизни!

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