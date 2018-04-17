Сразу несколько уральских красавиц вошли в топ самых сексуальных россиянок

Уральские красавицы вошли в список самых сексуальных девушек России. В первую десятку попали сразу две участницы из Екатеринбурга, об этом сообщает во вторник, 17 апреля, «АиФ-Урал»

В список 180 самых сесуальных россиянок попали сразу 12 представительниц Среднего Урала. Девушки участвуют в конкурсе «Miss Maxim», главный приз в котором — съемка для обложки мужского журнала.

В первую десятку красавиц попали две екатеринбурженки. На 5 месте находится 24-летняя Анжелика Крысенко, а на 9 месте — также 24-летняя Алена Летемина.

Кроме того, в конкурсе принимают участие две представительницы города Каменск-Уральский: 20-летние Ольга Плотникова и Марина Тюрина. Они занимают 42 и 99 место. Также на 39 месте находится 19-летняя представительница Екатеринбурга Яна Скорб, на 47 — 26-летняя Юлия Берр, на 79 — 25-летняя Анастасия Анисимова , на 91 — 24-летняя Анастасия Foggy, на 96 — 28-летняя Юлия Миронова , на 112 — 25-летняя Светлана Зырянова, на 156 — 21-летняя Владилена Кириллова и на 164 — 20-летняя Кристина Брусницина.

100 участниц, набравших наибольшее количество зрительских голосов, попадут в финальный рейтинг, их пригласят на фотосессию в Москву. По результатам съемок будут выбраны 10 красавиц, которые и поборются за звание «Miss Maxim». Финал конкурса состоится 19 июля.