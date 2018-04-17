8 откровений мужчин о правильных ласках руками 

«Раскрытые ладони. Обе руки начинают синхронно двигаться вниз от шеи к животу, потом по обеим сторонам от пениса, как будто обнимая его, затем по внутренней поверхности бедер… Потом можно пойти снизу вверх, не забывая о мошонке. И обязательно — легкие ласки в области простаты!» — Михаил, 34 года. «Поймай ритм и действуй. Мне нравятся ласки именно в интимной области, получаю от них огромное удовольствие. Можно добавить легкие ласки языком», — Вадим, 30 лет. «Мне нравится так: круговые движения и легкие нажатия одной рукой, а другую намазать лубрикантом и рисовать круги в нужной области», — Денис, 28 лет. «Можно давить довольно сильно, только не надо бить и сильно сжимать. Рисков что-то испортить практически нет. А движения мне нравятся любые, лишь бы они были», — Иван, 30 лет. «Люблю медленные легкие поглаживания, царапанье ногтями и ласки кончиками пальцев. Хорошо бы уделить побольше внимания бедрам и мошонке, а также правильно касаться уздечки. Еще мне нравятся «порхания» вокруг анального отверстия, но об этом нужно сначала спросить партнера. Иногда можно поиграть в госпожу, иногда, наоборот, подчиниться моим пожеланиям», — Олег, 34 года. «Люблю разнообразие и ласки мошонки. Могу получить оргазм только от ручных ласк!» — Дмитрий, 35 лет. «Я считаю это эротическим массажем, люблю, когда все делают в едином ритме», — Никита, 31 год. «Главное — энтузиазм и лубрикант! Обязательно спроси у партнера, чего ему хочется. Мне нравятся легкие движения у основания пениса, быстрые взмахи пальцами по всей его длине. Включи фантазию и не совершай механических движений», — Виталий, 29 лет.

Многие считают ручные ласки чем-то ненужным и не особо приятным. Но мужчинам они часто доставляют такое удовольствие, которое сложно списать на статистическую погрешность. Вот как, по их мнению, это может происходить.