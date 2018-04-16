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Криштиану Роналду до сих пор неравнодушен к Ирине Шейк?
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Криштиану Роналду до сих пор неравнодушен к Ирине Шейк? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Криштиану и Ирина встречались на протяжении пяти лет. Пара рассталась в 2015 году. За это время Шейк обрела свою любовь в лице актера Брэдли Купера, которому родила дочь. В свою очерель Роналду также не скучает в одиночестве: у него роман с моделью Джорджиной Родригес, от которой у него дочь. А также у футболиста есть трое детей от суррогатных матерей. Но даже наладив свою личную жизнь, оказывается, Криштиану до сих пор не может выбросить из головы знойную россиянку Ирину Шейк. По сообщениям The Sun, Криштиану рассказал друзьям, что он до сих пор любит модель.
— передает слова источника издание.
Сама Ирина пока никак не прокомментировала слова экс-бойфренда. Возможно, она и не в курсе высказывания Криштиану, ведь ни в одном из интервью она никогда особенно не комментировала свою личную жизнь.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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