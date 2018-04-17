Фото: Эштон Катчер, Николь Кидман, Гвен Стефани и другие звезды на красной дорожке Country Music Awards 2018 

На днях в Лас-Вегасе прошла ежегодная церемония награждения Country Music Awards, где чествуют исполнителей кантри-музыки и традиционно награждают лучших и самых популярных музыкантов. В этом году на красную ковровую дорожку вышли Кит Урбан со своей женой Николь Кидман, Гвен Стефани и Блейк Шелтон, Кэрри Андервуд и многие другие.
Супруг Николь Кидман получил награду «Лучшее музыкальное событие», а бывшая жена Блейка Шелтона, Миранда Ламберт, получила премию как лучшая певица уже в девятый раз. На мероприятии также были замечены Эштон Катчер, без своей супруги, но с актером Сэмом Эллиоттом, Дэвид Бореназ с женой и другие звезды.
попкорнnews