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Фото: Эштон Катчер, Николь Кидман, Гвен Стефани и другие звезды на красной дорожке Country Music Awards 2018
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Фото: Эштон Катчер, Николь Кидман, Гвен Стефани и другие звезды на красной дорожке Country Music Awards 2018 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
На днях в Лас-Вегасе прошла ежегодная церемония награждения Country Music Awards, где чествуют исполнителей кантри-музыки и традиционно награждают лучших и самых популярных музыкантов. В этом году на красную ковровую дорожку вышли Кит Урбан со своей женой Николь Кидман, Гвен Стефани и Блейк Шелтон, Кэрри Андервуд и многие другие.
Супруг Николь Кидман получил награду «Лучшее музыкальное событие», а бывшая жена Блейка Шелтона, Миранда Ламберт, получила премию как лучшая певица уже в девятый раз. На мероприятии также были замечены Эштон Катчер, без своей супруги, но с актером Сэмом Эллиоттом, Дэвид Бореназ с женой и другие звезды.
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