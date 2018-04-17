Фото: Эштон Катчер, Николь Кидман, Гвен Стефани и другие звезды на красной дорожке Country Music Awards 2018

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