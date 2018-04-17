5 простых приемов, чтобы мотивировать мужчину зарабатывать больше

Заставить нельзя, но можно мотивировать. И это не просто вопрос терминологии. Главное преимущество мотивации заключается в том, что мужчина получает возможность самостоятельно принимать решения. Задача женщины при этом — деликатно подтолкнуть его в правильном направлении. Несколько простых приемов помогут вам сохранить мир и покой в семье, а также позволят вашему избраннику найти возможность реализовать свои способности.

Наметить цель

В каждой семье должны быть идеалы, цели и мечты, которые разделяют оба супруга.

Движение к ним очень сближает, способствует возникновению доверия между партнерами и объединяет их. Важно, чтобы мужчина чувствовал, что доминирующая роль в этом движении принадлежит ему. Если он будет знать, чего хочет, то сумеет преодолеть любые препятствия на пути к своей цели. Ошибочно убеждение, что общие цели появляются у супругов сами собой. Как правило, об этом можно судить еще до свадьбы: если будущий муж абсолютно равнодушен к тому, что интересует женщину, заставить его изменить отношение в браке будет непросто. Например, если для мужа главное наука (справедливость, близость к природе), а деньги не так важны, то вряд ли жене стоит рассчитывать, что он пожертвует своими идеалами, чтобы больше работать или заниматься не тем, что ему нравится. Но если она вместе с ним начнет мечтать, скажем, о Нобелевской премии (политической карьере или собственном доме у моря), то цель станет ясна — и средства появятся.

Каждому мужчине нравится чувствовать себя сильным и нужным, вызывать восхищение и уважение.

Не скупитесь на благодарность, позволяйте себе проявлять слабость, дайте партнеру возможность понять, что только он способен сделать вас счастливой. Если муж будет знать, как ценно для вас его желание обеспечить семью самым лучшим, он найдет способы зарабатывать больше. В то время как прямое давление заставит его сопротивляться — пусть даже и из чистого упрямства. Почувствовав себя марионеткой, мужчина обязательно захочет любой ценой вернуть себе свободу и независимость.

Отфильтровать друзей

Круг общения влияет на человека очень сильно, хотя зачастую это не сразу бросается в глаза. Именно поэтому важно помочь мужчине сформировать такое окружение, которое стимулировало бы его двигаться вперед, постоянно развиваться и достигать большего. Благополучные обеспеченные друзья — это отличный пример для подражания. Кроме того, органично вписаться в такую компанию можно, только если полностью соответствуешь ей, в том числе и в материальном плане. А значит, чтобы поддерживать приятные и интересные ему отношения, ваш партнер постарается изменить свой уровень доходов в сторону их увеличения.

Каждая модель семьи работает по своим правилам, и это необходимо учитывать, чтобы выбрать эффективный способ мотивации. Если основная роль добытчика лежит на мужчине, а женщина занимается хозяйством и воспитанием детей, важно постоянно напоминать, насколько вы благодарны мужу за его работу на благо семьи. Поддерживайте в мужчине чувство гордости, которое будет стимулировать его профессиональный рост, помогите ему найти достойную сферу применения знаний и умений. Но ни в коем случае не пилите его — чувство вины и упрямство скорее оттолкнут партнера, чем заставят его больше работать.

Зарабатывать самой

В конце концов, если вам нужны деньги, то почему бы их просто не заработать? Кстати, женщины, которым удалось построить карьеру, могут мотивировать мужчину своим примером. Однако важно сохранять баланс и не злоупотребить своими достижениями — на фоне успешной жены мужчина очень легко может почувствовать себя ненужным и малозначительным. Окажите ему необходимую поддержку, направьте его усилия в нужное русло и помогите не потерять уверенность в сложный период жизни.

Как бы ни были важны деньги, самое главное — это воспринимать мужчину как партнера, помощника и защитника, а не как источник материальных благ. Часто самой лучшей мотивацией для сильного пола является вера в их возможности. Если ваш избранник будет уверен, что его победы для вас важнее денег, для него не останется недостижимых целей.

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