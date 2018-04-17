Американец довел отца до слез трогательным приглашением на свадьбу

Мужчина из Флориды пригласил собственного отца выступить на свадьбе шафером, чем растрогал его до слез. Ролик он разместил на YouTube. О волнительной семейной истории рассказал таблоид Daily Mail.

Когда мужчина приехал в гости к родным, он вручил отцу альбом с фотографиями и пообещал вызвать у него удивление необычным подарком. Перелистывая страницы, старший член семьи разглядывал совместные снимки, после чего наткнулся на снимок, где был изображен смокинг. Подпись к фотографии содержала вопрос: «Папа, ты станешь моим шафером?»

Виновник будущей свадьбы сумел растрогать родственников до слез. Ролик он записал для того, чтобы позже показать своей сестре из Огайо. Когда на его видео обратили внимание пользователи Сети, они похвалили его за необычный поступок.

О другой не менее трогательной истории «360» рассказывал ранее. Молодая китаянка решила обрадовать собственного дедушку, который долгое время хотел увидеть внучку в подвенечном платье, и устроила с ним фотосессию в свадебных нарядах.