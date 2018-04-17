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5 самых неверных мужчин по знаку Зодиака
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5 самых неверных мужчин по знаку Зодиака 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Близнецы
У мужчины, который рожден под знаком Близнецов, очень редко бывает одна женщина. К изменам они относятся очень легко и часто списывают их на однообразие в семейной жизни, например. Близнецы умело скрывают свои походы «налево» и редко испытывают угрызения совести. Кроме того, они легко и без сожаления расстаются с женщинами, поэтому у многих Близнецов развивается привычка жениться.
Стрелец
Стрельцы — авантюристы по натуре. Измена для них — эксперимент, на который так и тянет пойти. Если вспомнить про любовь Стрельцов к путешествиям, курортные романы для них — обычное дело. Вдали от дома им проще расслабиться и забыть об обязательствах. Иногда Стрельцы даже не задумываются о том, что изменяют: скажем, даже очень страстный поцелуй с красивой женщиной они едва ли будут расценивать как измену жене или постоянной партнерше. А ее мнение на этот счет их мало интересует.
Водолей
Водолеи часто изменяют просто от нечего делать. Они непостоянны, поэтому сложно предугадать, в какой именно момент они загрустят и решат повеселиться на стороне. Как правило, они не сильно заморачиваются по поводу факта измены: если их поймали с поличным, даже особо оправдаться не будут. Так что, решение о том, прощать такого мужчину или бежать от него куда подальше, принимает женщина. Сам «виновник торжества» на ее мнение особо влиять не будет.
Овен
Овны — азартные натуры, поэтому могут изменить просто из любопытства. Их легко соблазнить: они не будут долго сопротивляться. Поэтому интрижка для мужчины-Овна — нормальный ход. А вот его избраннице придется страдать. Или закрывать глаза на похождения возлюбленного.
Рак  Если Рак уверен в том, что его любят, он будет хранить верность. Но если в его романтической душе зародится сомнение… Мужчины-раки ходят «налево» искать не столько физической близости, сколько духовной. Им важно, чтобы их понимали, гладили по шерстке и всячески ублажали. Женщине, которая решила связать свою судьбу с «крабом», стоит постоянно об этом помнить, иначе какая-нибудь другая леди быстро перехватит инициативу.
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