На телешоу «Дом-2» пришла модель из Башкирии

В телепроекте «Дом-2» новая участница из Башкирии. После 17-летнего экстрасенса Никиты Турчина строить свою любовь пришла 25-летняя Альбина Валиуллина из Нефтекамска. Девушка эффектно появилась на проекте в костюме стюардессы. Вместе с ней сердца участников телестройки отправились покорять ещё две девушки и трое юношей.

Жительница Нефтекамска — участница и победительница конкурсов красоты, пять лет проработала за границей. Как рассказывает Альбина, ей удалось самостоятельно заработать на квартиру и машину.

Девушка призналась, что серьёзные отношения заводила дважды, и один из её возлюбленных поднимал на неё руку.

Кириллу, к которому пришла девушка, не понравился её рост — 178 сантиметров. Молодой человек посчитал её слишком высокой. Зато другой участник, Рома Гриценко, отдал девушке из Башкирии свою куртку, чтобы та не замёрзла.

Ведущая Ольга Бузова предположила, что новенькая понравилась ему, на что тот ответил сухо.

— Альбина симпатичная девушка, но не топчик, — сказал Роман.