Новая девушка Брэда Питта очень похожа на Анджелину Джоли: фото

После того, как журналисты узнали о связи Брэда Питта Нэри Оксман , к профессору Массачусетского технологического института повысилось внимание со стороны общественности. Теперь папарацци следят за каждым шагом девушки. На днях ее запечатлели, когда она выходила из такси неподалеку от своего дома.

Нэри в тот день была одета во все черное и внешне очень напоминала Анджелину Джоли, которая тоже тяготеет к total-black. На архитекторе были джинсы, свитшот, ботинки и платок, повязанный на африканский лад. Лицо Нэри скрыла за солнцезащитными очками.

Нэри Оксман

Напомним, что о романе Брэда Питта и Нэри Оксан заговорили в начале месяца. Они работали над общим проектом, а потом влюбились друг в друга. Поговаривают, что романтические чувства завязались еще в октябре, когда Питт посещал лекции профессора в Массачусетском технологическом институте. К слову, теперь Брэд может устроить свою личную жизнь. Ему удалось согласовать условия развода с Анджелиной Джоли, и в скором времени экс-влюбленные официально разведутся. Оба супруга получат равноправную опеку над их детьми.