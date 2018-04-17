Новая девушка Брэда Питта очень похожа на Анджелину Джоли: фото 

После того, как журналисты узнали о связи Брэда Питта и Нэри Оксман, к профессору Массачусетского технологического института повысилось внимание со стороны общественности. Теперь папарацци следят за каждым шагом девушки. На днях ее запечатлели, когда она выходила из такси неподалеку от своего дома.
Нэри Оксман и Анджелина Джоли
Нэри в тот день была одета во все черное и внешне очень напоминала Анджелину Джоли, которая тоже тяготеет к total-black. На архитекторе были джинсы, свитшот, ботинки и платок, повязанный на африканский лад. Лицо Нэри скрыла за солнцезащитными очками.
Нэри Оксман
Напомним, что о романе Брэда Питта и Нэри Оксан заговорили в начале месяца. Они работали над общим проектом, а потом влюбились друг в друга. Поговаривают, что романтические чувства завязались еще в октябре, когда Питт посещал лекции профессора в Массачусетском технологическом институте. К слову, теперь Брэд может устроить свою личную жизнь. Ему удалось согласовать условия развода с Анджелиной Джоли, и в скором времени экс-влюбленные официально разведутся. Оба супруга получат равноправную опеку над их детьми.