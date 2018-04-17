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Манон Марсо — актриса, встречавшаяся с Каримом Бензема
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Манон Марсо — актриса, встречавшаяся с Каримом Бензема 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Отношения форварда мадридского "Реала" Карима Бензема с французской актрисой Манон Марсо, зародившиеся пять лет назад, продлились недолго. Тем не менее, жгучая экс-подруга нападающего королевского клуба по праву получила «место под солнцем», то есть возможность стать очередной героиней нашей постоянной рубрики.
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