Пожилой британец убил жену из‐за отказа заняться сексом

51‐летний житель Британии Кевин Смитэм убил свою молодую жену, а затем накинул на тело одеяло и ушел спать. Трагедия произошла в тайском городе Убонратчатхани, где семья гостила у родственников. Об этом сообщила газета Daily Mail.

После вечеринки мужчина много выпил и кинулся с кулаками на возлюбленную за то, что она отказала ему в интимной близости. Также Смитэм подозревал жену в измене. Британец избил 29-летнюю Канду до смерти, а после случившегося отправился спать.

Соседи увидели тело женщины на террасе дома и немедленно вызвали полицию.

Девушка лежала в одном нижнем белье, а на ее теле и лиц было множество ушибов. Задержанный муж тут же признался в содеянном, а также рассказал, что не раз избивал супругу. В данный момент Смитем взят под стражу. Полиция отправило тело Канды на вскрытие, чтобы определить причину смерти.

Женщина избила своего мужа до полусмерти. Все произошло в городе Ленинск Волгоградской области. 57-летний пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Конфликт между парой произошел после застолья, когда сильно выпивший мужчина не смог сам добраться до кровати. Этот факт вывел из себя его жену.