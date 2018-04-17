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Супермодель сфотографировала растяжки после родов, чтобы подбодрить молодых мам
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Супермодель сфотографировала растяжки после родов, чтобы подбодрить молодых мам 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Робин Лоули — успешная модель plus-size из Австралии. Она решила убедить всех женщин, что нужно любить свое тело после родов и ни в коем случае не стесняться его. На снимке 26-летней девушки хорошо видны растяжки на животе, как результат недавней беременности. Лоули стала мамой в феврале 2015 года. Ее послеродовая фотография понравилась 5 тысячам пользователям Фейсбук.
Девушка написала, что она испытывает гордость, глядя на свои «отметины» после вынашивания ребенка. Она призвала всех молодых мам перестать стесняться полноты и растяжек, потому что это плата за самое большое счастье в жизни каждой женщины — за материнство.
«Ты настоящий боец, ты дала новую жизнь, и поэтому у тебя нет причин чувствовать себя некрасивой», — написала на своей страничке Лоули. Еще она обратила внимание своих интернет-друзей на то, что никто не имеет права критически высказываться о теле женщины, которая недавно родила ребенка. Ведь все мамы прошли через огромные трудности и боль, чтобы каждый из нас появился на свет.
Робин призналась, что не так давно индустрия красоты притесняла ее по другому поводу. Девушка пришлось сидеть на диетах и следить за каждым килограммом веса, чтобы приблизиться к модным параметрам 90-60-90. Из-за этого модель стала ненавидеть свое тело, которое явно не дотягивало до «идеала».
Из многочисленных агентов, к которым обращалась Робин, единственной, кто подписал с ней контракт, стала Челси Боннер. С ней девушка работает уже больше 6 лет. Челси единственная назвала Робин прекрасно сложенной красоткой и сказала, что той ни в коем случае не нужно худеть.
Сейчас снимки Лоури печатаются на обложках самых престижных модных изданий, в том числе Vogue. Девушка прекрасно себя чувствует и мечтает только об одном — чтобы каждая женщина перестала стыдиться своего тела.
Любите себя, мамочки!
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