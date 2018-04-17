Важный вопрос. Секс перед тренировкой — во вред или на пользу?

Боксер Мохаммед Али, напротив, прекращал всякие половые контакты за 2-3 месяца до боя. Он считал, что из-за секса может потерять в силе, реакции и агрессии. Итог таков: Ронда (за секс) с позором покинула UFC после двух зубодробительных поражений. А Али (против секса) до сих пор называют величайшим человеком в мире бокса и единоборств. Хотя, под конец карьеры стал проигрывать и он.

Как влияет секс на физическую активность человека? Если заниматься сексом перед силовой тренировкой — это увеличит «производительность» или, напротив, истощит силы и сделает вялым и неэнергичным.

«Советский спорт» и постоянный эксперт нашего издания Александр Мудрецов, специалист в области спортивной медицины и врач-хирург, искали ответ на главный вопрос тысячелетия.

— Для начала — моя личная точка зрения, основанная на опыте работы с профессиональными спортсменами. От секса перед важными соревнованиями или — как в нашем случае — перед тяжелой тренировкой, лучше воздержаться. Я полагаю, что секс, который стимулирует выброс т.н. «гормонов» счастья и который сам по себе уже является физической нагрузкой может повлиять на рабочие качества спортсмена. А именно — способен сделать его чуть менее энергичным, собранным, замотивированным и, если хотите, по-спортивному злым.

Пресс-убийца. Три короткие тренировки, которые сделают шесть кубиков

Однако в целом вопрос о том, как влияют половые контакты на успехи спортсменов остается открытым. И те исследования в этой области, которые проводились, скорее говорят о том, что секс не может влиять на спортивную «производительность».

Предпосылка о вредном влиянии секса на силу и скорость атлета возникла из утверждения, что при половом контакте и семяизвержении у мужчины из организма уходит некоторое количество тестостерона. А именно тестостерон во многом отвечает и модулирует желание бороться, спортивное упрямство, волю к победе. Однако медицинские исследования на этот счет говорят обратное. Например, что количество тестостерона, которое «уходит» во время секса, незначительно, и не может повлиять на общий тонус и форму атлета. А во вторых — результаты анализов показали, что половой контакт, совершенный в среднем за 12 часов, до физической работы, не влияет на аэробные мощности атлетов, на их силу, показатели пульса, скорость реакции. Спортсменов прогоняли через самые разнообразные тесты: среди прочих испытывали состояние их вестибюлярного аппарата, скорость подъема по лестницы и еще делали много-много всего. Выяснили, в числе прочего, что в среднем секс тратит до 30 калорий за «сеанс» — это совсем малое количество, которое не может вызвать усталость и расфокусировку у спортсмена.

Как начать бегать, если вы курите

Однако, чтобы быть до конца объективным, нужно сказать, что действительно серьезных научных работ на тему «секс-спорт» — немного: всего около пяти. В основном же, написанное — из жанра «поп-науки»: то есть, редко подкреплено серьезными доказательствами и в основном основано на наблюдениях и личном опыте.

Резюмируем. Заниматься сексом или нет перед соревнованиями или тяжелой тренировкой — это решает каждый человек отдельно, по своему самочувствию и настрою. Исследования показывают, что вреда физическим кондициям секс не нанесет. В то же время, после бесонной ночи с частым сексом состояние спортсмена объективно может стать хуже. Поэтому общая рекомендация здесь, как и в любом другом деле — соблюдать умеренность.