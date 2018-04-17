Как справиться с ревностью

Почему возникает ревность

Есть люди, которые ревнуют из-за уверенности, что они недостаточно хороши (красивы, умны, богаты) для своих партнеров, и в каждом человеке они готовы видеть соперника. При этом мужчина, заметивший, что на его девушку пристально смотрят другие мужчины, может быть очень уверен в себе и при этом продолжать ревновать. Такова его природа, он чувствует себя самцом и не хочет ни с кем делить то, что считает своим. Женщина, увидевшая в социальной сети лайк и нежный комментарий под фотографией своего мужчины, считает, что это лишний знак внимания, и готова устроить любимому разнос. В обоих случаях мы имеем дело с уверенностью в том, что человек, с которым у вас отношения, вам принадлежит. Это заблуждение. Даже ваш муж или жена не являются вашей собственностью.

Дайте свободу вашей половине

Разумеется, все должно быть в разумных пределах, иначе можно далеко зайти. К тому же спросите себя: зачем вам тот, кому интереснее проводить время с другими, будь то живое общение или онлайн? Может, это просто не ваш человек? Недаром ведь говорят: не тратьте время на тех, кто не стремится провести его с вами.

Научитесь доверять

Старайтесь тренировать свою психику. Не нужно воспринимать каждый лайк как вражеский удар. Умейте разделять естественное поведение в соцсетях от действий хищниц, которые охотятся за чужой добычей. Не спешите, говоря современным языком, «выносить мозг» своему возлюбленному, он как раз может ничего не подозревать о намерениях вашей соперницы.

Прекратите себя обманывать

Человек, который ревнует, на самом деле хочет быть любимым, а не любить. Ревность разрушает. Чем сильнее вы ревнуете, тем больше боитесь потерять партнера. Страх настолько овладевает вами, что вы перестаете мыслить здраво. Но чего именно вы так боитесь лишиться? Почему так зависите от любимого человека? Может быть, это отсутствие поддержки, внимания, комплиментов, одобрения? К сожалению, многие люди путают любовь с привычкой. Возможно, дело вовсе не в глубоком и зрелом чувстве, а в элементарном нежелании выходить из зоны комфорта. Попробуйте посмотреть на свои отношения со стороны: вы действительно «две половинки одного целого» или просто два человека, которым какое-то время было хорошо вдвоем? И если это время закончилось, не воспринимайте это как трагедию.

Отпустите страхи

Попробуйте мысленно пройти через разрыв отношений, представить, что случится, если вы вдруг расстанетесь. Сначала ваши фантазии, вероятно, будут не самыми радужными, но потом вы, скорее всего, успокоитесь и представите, как заведете новые отношения. А возможно, они будут даже лучше прежних. И, о чудо, вы, вероятней всего, найдете прекрасное решение! А значит, страх потерять человека уйдет.