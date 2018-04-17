«С таким не заскучаешь»: Павел Воля и Ляйсан Утяшева стали парой года

Шоумен Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева победили в номинации «Самая стильная пара» 2018 по версии журнала «Hello!». Поклонники нисколько не удивлены их победой и честно признали, что эта звездная семья является одной из самых ярких и дружных на просторах отечественного шоу-бизнеса.

Вчера в Москве в концертном зале «Известия Hall» отгремела ежегодная премия «Самые стильные в России-2018». Журнал «Hello!» отметил и наградил самых ярких и неординарный представителей страны в различных номинациях. Под руку на мероприятие пришли и Павел Воля с Ляйсан Утяшевой, и, к радости их почитателей, получили награду в номинации «Самая стильная пара».

Почему же именно эту пару выбрали среди всех? Поклонники нисколько не сомневаются в том, что награда заслужена. Ведь за время существования семья Павла Воли и Ляйсан Утяшевой выросла вдвое и сейчас гордые родители воспитывают двоих детей. К тому же знаменитости разделяют интересы друг друга и органично смотрятся не только на светских раутах, но и на романтических фотосессиях, наряжаясь под стать друг другу.

Также влюбленные не скрывают своих чувств и умиляют россиян, воплощая мечты друг друга в реальность. Да и к тому же они веселые! В семье с шоуменом рано или поздно начинают шутить все, и милые шутки Павла и Ляйсан наглядно показывают, что в отношениях артистов все еще присутствует искра и царит атмосфера юмора. А потому публика сети от души поздравила пару с заслуженной победой, еще раз восхитившись тем, как замечательно они смотрятся вместе. «Так и должно было быть! Вы, правда, невероятные!» «Ляйсан, вы с Павлом одна из самых ярких и гармоничных пар современности. И вам повезло с мужем, с таким точно не заскучаешь!» «Вас, в первую очередь, выбрали как лучшую и любящую пару. Вы не можете не умилять людей своими чудесными отношениями. Счастья вам!» «Обожаю юмор Паши, а Ляйсан просто красавица» «Это не просто ожидаемо, а само собой разумеется! Нет лучше вас пары в российском шоу бизнесе»

Поздравляем и мы Павла Волю и Ляйсан Утяшеву с еще одним признанием в копилку их необычной, оригинальной и яркой семьи! Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!