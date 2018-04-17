Как совместный просмотр «фильмов для взрослых» может укрепить отношения

Традиционная «мудрость» говорит нам о том, что порно не только вредит психике, но и разрушительно влияет на моногамные отношения. Но есть ли настоящий вред для отношений — или фильмы для взрослых, напротив, могут помочь?

Для начала, один небольшой факт — мы не можем игнорировать порнографию, даже если считаем ее отвратительной. По данным Gizmodo, 25 процентов от всех поисковых запросов в 2010 году были связаны с порнографией. Это 68 миллионов запросов в день!

«Порно на самом деле может помочь стимулировать эмоциональную и сексуальную близость», — говорит психолог Дэвид Шнарч, автор книги Resurrecting Sex: Solving Sexual Problems and Revolutionizing Your Relationship. «Значительная часть нашей работы по помощи парам направлена на развитие более глубокой сексуальной связи через эротические образы. Эротика, а также собственные сексуальные фантазии пар, могут быть полезными инструментами, помогающими им развиваться как партнерам». Фантазия является частью здоровой сексуальной жизни, и порно добавляет новые образы в хранилище сексуальных сценариев в наших головах. Оно также может вдохновлять на эксперименты в спальне (или за ее пределами!)

Вместо того, чтобы покушаться на тайную папку на компьютере вашего партнера, предложите посмотреть эти фильмы вместе. Помните: даже если мужчина возбуждается, глядя на звезды порно с силиконовыми имплантатами, это не означает, что его не привлекаете вы! Поверьте — он наверняка знает разницу между тем, что является реальным (вы) и выдумкой. Но совместный просмотр порно — это не только знакомство с его вкусами и пристрастиями — это касается и ваших предпочтений. Обязательно говорите о желаниях и делитесь тем, что вас возбуждает. В конце концов, это должно быть взаимодополняющим опытом.

Вот пять причин, по которым совместный просмотр порно может быть полезным опытом для ваших отношений:

1. Это совместный опыт. Каждый раз, когда пара делится хобби или сексуальным опытом, они инвестируют в долговечность своих отношений.

2. Это простой способ узнать о фантазиях вашего партнера. Некоторые люди очень стесняются или стыдятся делиться своими сексуальными фантазиями даже с самыми близкими. Другие даже не знают, что возбуждает их на самом деле. Благодаря Интернету вы можете найти видео на любой вкус. Для тех, кто стесняется или просто цепенеет в ответ на вопрос, «о чем вы фантазируете?», простая демонстрация видео может сказать все. Главное — понимать, что из увиденного реально, а что является продуктом кинопроизводства.

3. Это может ускорить прелюдию. В этом современном мире, когда всё и все двигаются ускоренными темпами, термин «по-быстрому» может приобретать новое значение. Согласно New Scientist, «в исследовании 2006 года в Университете Макгилла, исследователи контролировали генитальные изменения температуры для измерения сексуального возбуждения и обнаружили, что во время демонстрации порно мужчины и женщины демонстрировали признаки возбуждения в течение 30 секунд. Мужчины достигли максимального возбуждения примерно через 11 минут, женщины — через 12».

4. Это разрушает миф о том, что ваш партнер может (и обязан) считать привлекательным человеком только вас. Партнер каждой из нас вполне может возбуждаться при виде кого-то еще, и мы должны признать и принять этот факт. Но ничего страшного, если в какой-то момент долгих отношений вы или ваш партнер будете фантазировать о ком-то другом, ведь это не отменяет и не перечеркивает то, что вы чувствуете друг к другу. И совместный просмотр порно как ничто другое позволяет понять, что это всего лишь биологическая реакция на раздражитель, которую не стоит опасаться.

5. Это может уменьшить тягу к сексуальным действиям вне вне ваших отношений. Если пары могут насладиться любыми гранями секса вместе, это может снять потребность во «внеклассных занятиях». Некоторые люди думают, что смотреть или думать о другом человеке в сексуальном плане равносильно «обману» партнера. Но большинство из нас в реальности в той или иной степени жаждет разнообразия. Позвольте вашему партнеру смотреть на кого-то другого в киберпространстве, и это не разрушит ваши отношения, но запретите ему или ей это делать — и это создаст дополнительное напряжение. И так как близкий человек все равно наверняка будет смотреть порно, совместная честность и открытость только улучшит отношения — в отличие от ощущения постыдной тайны.

Для многих секс — это клей, который помогает поддерживать отношения друг с другом. Если вы и ваш партнер не включаете порнографию в ваши сексуальные планы, это может привести к стагнации в реальных отношениях. В конце концов, пары, которые развлекаются вместе (даже в сексуальном плане!), остаются вместе.

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