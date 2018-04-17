Как преодолеть стеснение в постели (и начать получать удовольствие)

Запомните, что доставляет вам удовольствие

Чем больше вы знаете о своем теле, тем больше у вас шансов получить удовольствие в постели. Не отказывайтесь от мастурбации: это хороший способ узнать о собственной реакции на те или иные действия. Не стесняйтесь смотреть порно: с помощью возбуждающих видео вы сможете понять, что вас заводит, а что оставляет равнодушной или вызывает отторжение. Если вы чувствуете проблему, например, не можете получить оргазм с партнером, обратитесь к сексологу. Не нужно стесняться трудностей, нужно их преодолевать.

Учитесь на ошибках

Каждые новые отношения — это шанс улучшить свою сексуальную жизнь. Не тащите в светлое будущее балласт из ошибок, которые вы совершали в постели с предыдущим партнером. Проанализируйте свой прошлый опыт и подумайте, что бы вы сделали по-другому. Придумали? — Вот и делайте! Не топчитесь на одном месте. Если вы уверены, что расстались с бывшим только из-за того, что вы делали так себе минет, запишитесь на тренинг и станьте королевой «глубокой глотки». Так вы не только получите новые навыки, но и избавитесь от комплексов, которые вам мешают.

Общение — это ключ к успеху

Если вы с партнером будете играть в молчанку, качество секса точно не улучшится. Поговорите о ваших страхах и желаниях, расскажите, что доставляет вам удовольствие. Да, бывают любовники, которые читают наши желания как открытую книгу, но их совсем не так много, как хотелось бы. Остальным лучше объяснить, на какую «кнопочку» нажать, чтобы стало классно.

Сконцентрируйтесь на удовольствии

Перестаньте постоянно думать о том, как вы выглядите в постели. Вы здесь для того, чтобы получить (и доставить) удовольствие, на не закатить лазерное шоу. Ваши ощущения и эмоции в сто раз важнее, чем наличие кружевного белья. Заставьте партнера чувствовать то же самое: пусть он не ощущает себя подопытным кроликом, которого разглядывают под микроскопом. Только если вы оба полностью расслабитесь, секс получится незабываемым.

Включите чувство юмора

Оно не бывает лишним даже в постели, хотя превращать процесс в юбилейный выпуск КВН все же не стоит. И все же не стоит быть слишком критичной, например, к хлюпающим звукам, которые вдруг вздумалось издавать вашей вагине. Это вполне естественно, а значит, тут нечего стесняться. Возможно, ваш партнер тоже волнуется из-за каких-то пустяков: простая шутка может значительно снизить градус пафоса и напряжения. Покажите, что вы доверяете тому, кто с вами рядом. И доверьтесь ему сами — это лучший способ насладиться хорошим сексом.