Лера Кудрявцева нашла 28-летнему сыну работу на телевидении

Стало известно, что единственный сын популярной телеведущей Леры Кудрявцевой теперь сам зарабатывает себе на жизнь. Молодой человек занял должность продюсера одного из проектов на канале НТВ , на котором ведет передачу и его мама. Еще совсем недавно звезда признавалась, что ей приходится помогать 28-летнему Жану в финансовом плане. Однако теперь ситуация изменилась. Оказалось, Лера Кудрявцева помогла сыну найти работу на телевидении, а молодой человек с радостью принял эту помощь и приступил к своим должностным обязанностям.

Работать на телевидении я мечтал с детства. Правда, быть в кадре и брать интервью я не люблю, а вот заниматься организацией программы за кадром в качестве продюсера мне интересно. Так что теперь мы с мамой коллеги, правда, она работает на другом проекте. Очень жду своей первой командировки, но пока все рабочие моменты связаны со столицей,

рассказал порталу «7Дней» сам Жан.

Ранее телеведущая уже рассказывала, что ее сын всегда был стеснительным и старался избегать внимания публики. Не удивительно, что он никогда не хотел работать в кадре. Да и мама решила показать подросшего сына в соцсетях совсем недавно — в январе текущего года. Тогда она отметила, что он впервые разрешил ей себя сфотографировать.

Мой ❤️мужчина! Сынуля 😍 Впервые разрешил себя сфотографировать 🤳 это эксклюзив 😊#Жан Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 2 Янв 2018 в 8:20 PST Напомним, сына Жана знаменитость родила в 1990 году от первого мужа, барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. С 2013 года Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым (который на 16 лет младше своей супруги). Для мужчины этот брак стал первым, для телеведущей это уже третье замужество и четвертые продолжительные отношения.

Кстати, совсем недавно телеведущая программы «Секрет на миллион» сама стала ее героиней и призналась, что забеременела в свое время по настоянию бывшего супруга.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Янв 2, 2018 at 12:24 PST Фото: Instagram @leratv

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