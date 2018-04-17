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СМИ: Криштиану Роналду до сих пор тоскует по Ирине Шейк
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СМИ: Криштиану Роналду до сих пор тоскует по Ирине Шейк 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
В начале года мы писали о том, что Криштиану Роналду, посадив Джорджину Родригес возиться дома с детьми, сам стал активно флиртовать с другими девушками. А теперь у журналистов появилась новая информация об истинных чувствах известного футболиста.
Источник из окружения 33-летнего Криштиану проговорился журналистам о том, что португальский футболист все еще томно вздыхает по своей давней подруге, 32-летней российской модели Ирине Шейк. Якобы Роналду сам об этом сообщил в компании своим друзьям.
Напомним, Криштиану и Ирина стали встречаться в 2010 году и расстались спустя пять лет. Недавно Роналду признался, что именно Шейк его бросила. По словам спортсмена, девушка мечтала о ребенке, а Роналду с головой ушел в футбол. Тем более, что у него к тому времени уже был сын, Криштиану-младший, которого родила суррогатная мать. Ирина же, в свою очередь, говорила, что просто не смогла смириться с неверностью своего бывшего бойфренда. Роналду также рассказал друзьям, что до последнего не верил в то, что Ирина сможет от него уйти. Криштиану до сих пор жалеет об их расставании и внимательно следит за личной жизнью модели.
Кстати, Ирина Шейк сейчас очень счастлива с актером Брэдли Купером. Год назад у них родилась дочка Лея де Сьен Шейк Купер. А последнее время молодые родители заговорили о втором ребенке и о скорой свадьбе. После Ирины форвард мадридского «Реала» обзавелся еще тремя детьми. Близнецы Ева и Мэтью появились на свет благодаря суррогатной матери, а Алану Мартину родила в ноябре прошлого года 23-летняя испанская модель Джорджина Родригес. Кстати, молодые люди в данный момент готовятся к свадьбе, которая должна состояться летом после Чемпионата мира по футболу.
Пользователи социальных сетей не смогли пройти мимо этой новости: «Криштиану любит только себя, ни одна девушка не сможет с ним быть счастливой» «Любит одну, живет с другой, гуляет с третьими? Пора бы остепениться» «Известно же, что мать Роналду разрушила его отношения с Ириной Шейк. А он — маменькин сынок».
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