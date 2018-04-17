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Пока ее все считали ангелом, она издевалась над бойфрендом-инвалидом
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Пока ее все считали ангелом, она издевалась над бойфрендом-инвалидом 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Эта хрупкая англичанка — Джордан Уорд. И несмотря на ее милую внешность, в сущности она действительно дьявол. Согласно обвинениям, которые были доказаны в суде, девушка не оставила на теле ее бойфренда-инвалида живого места, за что получила 7,5 года тюрьмы.
Как оказалось, англичанка наносила своему возлюбленному ножевые ранения, не давала спать и обливала кипятком. Кроме того, девушка запретила ему общаться с друзьями и вела его аккаунт в Фейсбуке, постоянно рассказывая друзьям, как ему повезло с любимой. Несмотря на то, что девушка явно проявляет все признаки социопатии, она смогла окончить престижный колледж и вела добропорядочный образ жизни, помогая в свободное время собирать средства для детей в Африке. Тем не менее судью не впечатлили эти заслуги и он был поражен дотошностью, с которой Уорд контролировала действия парня. После того, как пара съехалась, девушка контролировала даже его выбор одежды. Стоит отметить, что у парня были серьезные проблемы со здоровьем — он страдал гидроцефалией. Девушка постоянно избивала его тупыми предметами, несколько раз ранила его ножом и не позволяла обращаться к врачам. В качестве наказания она запрещала ему спать с ней. Иногда такое «наказание» продолжалось до 9 месяцев.
Неизвестно, сколько бы еще страдал парень, если бы не соседи. Они вызвали полицию как только услышали крики юноши, страдающего от боли. Как оказалось, девушка облила его кипятком и вот уже несколько часов он сидел в ожогах, пытаясь унять боль, обмотав раны пленкой. ​Долгое время после ареста девушка отпиралась, но вскоре призналась во всех своих злодеяниях. Теперь ее ожидает 7 лет за решеткой и она не может до конца жизни приближаться к своему «возлюбленному».
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