Анна Фэрис рассказала о решении увеличить грудь после развода: «Я до сих пор в шоке»

Кто-то после расставания с мужчиной стрижет челку, кто-то — как Анна Фэрис — обзаводится новой грудью. Актриса украсила обложку майского выпуска издания Women’s Health и в интервью глянцу вспомнила о том, как сразу после своего первого развода решилась на пластическую операцию для увеличения груди — а потом гадала, не противоречит ли это идеям феминизма.

«У меня всегда был самый маленький размер груди, и вот, когда мне было 30, и я как раз в этот момент разводилась, и только что закончила сниматься в «Мальчикам это нравится», и получила еще одну роль… В общем, со мной происходили все эти новые вещи, так что я сделала себе грудь. Это было чертовски круто. Я никогда в жизни не думала, что решусь на что-то подобное. Я всегда думала, что сделать пластическую операцию — это вроде как «сдаться», понимаете? Но в итоге все свелось к очень простой вещи: я просто хотела, чтобы у меня в бикини хоть что-то было. Хотела узнать, как это. Я до сих пор в шоке, что сделала это, потому что я ведь убежденная феминистка — и я все думала, а что, если я этим предаю свой пол?»

Характерное фото «до и после увеличения груди»: попкорнnews