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Эмма Уотсон счастлива с актером Кордом Оверстритом
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Эмма Уотсон счастлива с актером Кордом Оверстритом 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
В прошлом ноябре Эмма Уотсон рассталась со своим бойфрендом — компьютерным гением Уильямом Найтом. Эмма и Уильям встречались два года, и девушке вроде бы нравилось, что ее возлюбленный не имеет никакого отношения к голливудской жизни, но, как выяснилось, по той же причине она и решила с ним разойтись… Актриса посчитала, что человек, не посвященный в суматоху красных дорожек и съемочных площадок, просто не сможет построить с ней жизнь.
К выбору нового партнера Эмма подошла ответственно: ее нынешняя пассия — 29-летняя звезда сериала «Хор» Корд Оверстрит, который к тому же родился в семье кантри-музыканта, так что с жизнью знаменитости свыкся с самых юных лет и потому чувствует себя спокойно под пристальным вниманием папарацци. Да и встречаться с обласканными славой девушками Корду не впервой: ему приписывали романы с моделью Лили Коллинз, дочерью Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер и еще одной Эммой — Робертс.
«По правде говоря, Корд никогда еще не встречал такой девушки, как Уотсон. Она буквально заинтриговала его. За те два месяца, что они встречаются, Эмма привнесла в его жизнь только позитивные изменения, — рассказали изданию Us Weekly друзья актера. — Правда, как и Эмма, Корд не особенно распространяется об их отношениях». Что же, сочетание «музыкант плюс актер» — это практически фаворит Уотсон, так что будем надеяться, она наконец нашла того самого!
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